Αμερικανικές εκλογές 2024: Η Κέιτι Πέρι ψήφισε Κάμαλα Χάρις και το έδειξε

Δεν είναι λίγοι οι διάσημοι που έχουν εκφράσει την υποστήριξή προς την Κάμαλα Χάρις ενόψει των αμερικανικών εκλογών ανάμεσά τους και η Κέιτι Πέρι.

Η διάσημη τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι, έκανε μάλιστα, γνωστό μέσω των social media ότι ψήφισε την Κάμαλα Χάρις για νέα πρόεδρο των ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα “X”, είπε: «Αυτή είναι η Κάμαλα Χάρις. Θα είναι… καλά… Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να ολοκληρώσουμε την πρόταση».

This is @KamalaHarris. She’s gonna be… well… We’re the only ones who can finish this sentence 🗳️🇺🇸 VOTE! pic.twitter.com/zrEcSH1fah