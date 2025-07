Τέξας: «Δύο συμμαθήτριες των παιδιών μου αγνοούνταν και η μία βρέθηκε νεκρή» λέει Έλληνας για τις φονικές πλημμύρες με πάνω από 68 θύματα

Πάνω από 68 νεκροί, εκ των οποίων 21 παιδιά, είναι ο νεότερος τραγικός απολογισμός από τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν το Τέξας. «Είναι μεγάλη τραγωδία. Το περίεργο σε αυτήν την υπόθεση είναι πως δεν υπήρχε προειδοποίηση γι’ αυτό που συνέβη», λέει ο Τάσος Τριανταφύλλης, Έλληνας που ζει στην Πολιτεία αυτή των ΗΠΑ.

Εικόνες βιβλικής καταστροφής στο Τέξας από τις πρωτοφανείς πλημμύρες και τους ορμητικούς χειμάρρους που παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Ολόκληρα χωριά βυθίστηκαν στο νερό, την ώρα που οι διασώστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον εντοπισμό αγνοουμένων, 24 εκ των οποίων είναι παιδιά!

Οι φονικές πλημμύρες που κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 68 ανθρώπους λαμβάνουν, πλέον, διαστάσεις εθνικής τραγωδίας στις ΗΠΑ.

Την Κυριακή (06.07.2025), ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε ζώνη μείζονος καταστροφής την κομητεία Κερ Κάουντι του Τέξας, έπειτα από τις κατακλυσμιαίες βροχές και πλημμύρες που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές.

Ο προσωρινός απολογισμός των νεκρών έχει ανέλθει στους 68, ενώ τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ανέρχονται σε 21, ανακοίνωσε ο τοπικός σερίφης.

Η κήρυξη της πληγείσας περιοχής σε ζώνη μείζονος καταστροφής γίνεται για να διασφαλισθεί ότι οι ομάδες αρωγής έχουν στην διάθεσή τους τους πόρους που χρειάζονται, εξήγησε ο Τραμπ. «Οι οικογένειες αυτές ζουν μία απίστευτη τραγωδία, με πολλούς νεκρούς και πολλούς ακόμη αγνοούμενους», έγραψε σε ανάρτησή του.

Ο Τάσος Τριανταφύλλης είναι Έλληνας που ζει στο Τέξας. Ο ίδιος έχει συγγενικές σχέσεις με τους ιδιοκτήτες που έχουν το «camping του θανάτου» στο Τέξας και μίλησε την Κυριακή (06.07.2025) στην εκπομπή του MEGA, «Εξελίξεις Τώρα».

«Έμαθα χθες ότι 2 κοριτσάκια από το σχολείο των παιδιών μου ήταν από τις αγνοούμενες. Η μία βρέθηκε νεκρή. Αυτά δεν τα έχουμε ανακοινώσει ακόμα. Υπάρχει ένα άλλο κοριτσάκι που αγνοείται. Αγνοείται και η επόπτρια του camp. Είναι μεγάλη τραγωδία. Το περίεργο σε αυτήν την υπόθεση είναι πως δεν υπήρχε προειδοποίηση για αυτό που συνέβη».

Ο ποταμός Γουαδελούπη φούσκωσε και έφτασε τα οκτώ μέτρα μόλις σε μία ώρα, σπίτια και σκηνές κατασκηνωτών καταστράφηκαν εν ριπή οφθαλμού. Απελπισμένοι άνθρωποι κατέφυγαν σε στέγες και δέντρα για να σωθούν περιμένοντας τα ελικόπτερα να τους απεγκλωβίσουν.

«Όλα αυτά τα συντρίμμια που βλέπετε, μεταφέρθηκαν εδώ από ένα ποτάμι που τώρα η στάθμη του έχει κατέβει σημαντικά και έχει επιστρέψει στο σημείο που συνήθως κυλάει», μεταδίδει το CBS.

Ο κυβερνήτης του Τέξας λέει ότι περισσότεροι από 850 άνθρωποι έχουν διασωθεί και τα πληρώματα εξακολουθούν να ψάχνουν σε μήκος 30 μιλίων του ποταμού.

