Αμερικανικές εκλογές – Financial Times: Οι σκοτεινές τελευταίες μέρες της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ

Στις τελευταίες μέρες της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ λίγα 24ωρα από τις αμερικανικές εκλογές εστιάζουν οι Financial Times.

Σε προεκλογική συγκέντρωση στο Γκριν Μπέι του Ουισκόνσιν ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε να «προστατεύσει» τις γυναίκες, «είτε τους αρέσει είτε όχι» αν αναδειχθεί νικητής των αμερικανικών εκλογών.

Στην ομιλία-ορόσημο στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, υποσχέθηκε να «διώξει» τους μετανάστες χωρίς χαρτιά «από τη χώρα μας το συντομότερο δυνατό».

Και σε μια μεγάλη εσωτερική εκδήλωση στην καρδιά του Allentown, μιας πόλης στην πολιτικά κρίσιμη Lehigh Valley της Πενσιλβάνια, εξαπέλυσε την τελευταία του προσωπική επίθεση στην Καμάλα Χάρις, την αντιπρόεδρο και αντίπαλό του για τον Λευκό Οίκο.

«Κανείς δεν τη σέβεται, κανείς δεν την εμπιστεύεται, κανείς δεν την παίρνει στα σοβαρά», είπε ο Τραμπ στο πλήθος. «Όλοι γνωρίζουν ότι είναι ένα άτομο με χαμηλό IQ».

Στην προ Τραμπ εποχή στην αμερικανική πολιτική, ένα από αυτά τα εκφοβιστικά, επιθετικά σχόλια αρκούσε για να αποκλειστεί ένας υποψήφιος πρόεδρος, αλλά στις τελευταίες ημέρες αυτής της προεκλογικής εκστρατείας αυτά είναι μία καθημερινότητα.

Στα 78 του χρόνια, ο πρώην πρόεδρος Τραμπ έχει θέσει τη φετινή κούρσα για τον Λευκό Οίκο ως την τελευταία του μεγάλη πολιτική μάχη, για να εξασφαλίσει την «Ημέρα της Απελευθέρωσης» για την Αμερική μετά από τέσσερα χρόνια με δημοκρατικό πρόεδρο, τον Μπάιντεν.

Το βράδυ της Τρίτης (05.11.2024), εκατομμύρια Αμερικανοί θα αποφασίσουν: Ο Τραμπ είτε θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, είτε θα υποστεί μία δεύτερη διαδοχική ήττα που θα οδηγήσει τη Κάμαλα Χάρις να γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ.

Το γεγονός ότι ο Τραμπ βρίσκεται και πάλι στο κατώφλι της αμερικανικής προεδρίας είναι κάτι το αξιοσημείωτο σημειώνει το δημοσίευμα των FT: Παρά την προχωρημένη ηλικία του, τον ρόλο του στην υποδαύλιση μιας εξέγερσης στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια και το πλήθος των ποινικών κατηγοριών του, συνέτριψε τους Ρεπουμπλικάνους αντιπάλους του στις προκριματικές εκλογές στις αρχές του έτους και ισοβαθμεί ουσιαστικά στις δημοσκοπήσεις με τον Χάρις.

Αλλά είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό το γεγονός ότι μια νέα θητεία στο Οβάλ Γραφείο είναι εφικτή για τον Τραμπ λόγω του τρόπου με τον οποίο διεξήγαγε την εκστρατεία του – η οποία ήταν μια ακόμη πιο σκοτεινή από το 2016 και το 2020.

Από την έκκληση για εκδίκηση κατά των πολιτικών του αντιπάλων, μέχρι τη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη μαζική κράτηση και απέλαση μεταναστών χωρίς χαρτιά, ο Τραμπ έχει υποσχεθεί μια ριζοσπαστική δεξιά αναδιαμόρφωση της κυβέρνησης και της κοινωνίας των ΗΠΑ, η οποία απευθύνεται πολύ περισσότερο στη σταθερά λαϊκιστική βάση του παρά στη μεσαία.

Το μήνυμά του είναι φορτωμένο με μισογυνισμό, ξενοφοβία και χυδαιότητα – συμπεριλαμβανομένης της μνείας του τον περασμένο μήνα στα… γεννητικά όργανα του θρυλικού παίκτη του γκολφ, Άρνολντ Πάλμερ, κατά την προεκλογική του ομιλία στην Πενσιλβάνια, προκαλώντας αντιδράσεις.

