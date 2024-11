Αμερικανικές εκλογές: «Η Ρωσία εμπλέκεται ενεργά σε επιχειρήσεις παραπληροφόρησης στις επτά swing states»

Οι υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας των ΗΠΑ εξέδωσαν χθες Δευτέρα (04.11.2024) κοινή ανακοίνωση στην οποία κατηγορούν την Ρωσία ότι πραγματοποιεί επιχειρήσεις παραπληροφόρησης στις επτά κρίσιμες πολιτείες, γνωστές και ως «swing states» που αναμένεται να κρίνουν το αποτέλεσμα στις αμερικανικές εκλογές.

Ειδικότερα, η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA), το Γραφείο Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (ODNI) και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) αναφέρουν ότι η Ρωσία εμπλέκεται ενεργά στις αμερικανικές εκλογές, με εκστρατείες διάδοσης «fake news» στις συγκεκριμένες πολιτείες.

Οι επτά αυτές πολιτείες, η Αριζόνα, η Νεβάδα, η Τζόρτζια, η Βόρεια Καρολίνα, η Πενσιλβάνια, το Μίσιγκαν και το Ουισκόνσιν, κρατούν το κλειδί για τη νίκη στην έμμεση καθολική ψηφοφορία σήμερα στις ΗΠΑ που θα οδηγήσει στον Λευκό Οίκο τη Δημοκρατική Κάμαλα Χάρις ή τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό της Ντόναλντ Τραμπ.

Today, the Office of the Director of National Intelligence (@ODNIgov), the Federal Bureau of Investigation (FBI), and the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (@CISAgov) released the following statement: https://t.co/3Pg9GsTzEH pic.twitter.com/4iEZDqYYsO