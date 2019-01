Αμετανόητοι! Αγόρασαν καινούριο Land Rover στον Πρίγκιπα Φίλιππο!

Το μαύρο Land Rover Freelander μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί στο Σάντρινγχαμ μέσα σε ένα φορτηγό. Είναι ακριβές αντίγραφο εκείνου που οδηγούσε χθες και αφού χτύπησε με άλλο ΙΧ ντελαπάρισε με αποτέλεσμα να τραυματισθεί ελαφρά ο Πρίγκιπας Φίλιππος και πιο σοβαρά δυο γυναίκες που επέβαιναν στο άλλο ΙΧ.

Η τελευταία ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει ότι η 28χρονη οδηγός ενός αυτοκινήτου μάρκας Kia, τραυματίσθηκε στο γόνατο ενώ μια 45χρονη γυναίκα που ήταν συνοδηγός έσπασε τον καρπό της. Και οι δυο νοσηλεύθηκαν στο νοσοκομείο Queen Elizabeth Hospital και το ίδιο βράδυ πήραν εξιτήριο. Η αστυνομία επιβεβαίωσε επίσης ότι ένα αγοράκι 9 μηνών που ήταν επίσης μέσα στο Kia δεν τραυματίσθηκε.

Το δε γλέντι που γίνεται στο twitter για τον Πρίγκιπα Φίλιππο είναι ξεκαρδιστικό