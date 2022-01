Εκρήξεις σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι, με τους αντάρτες Χούτι να ανακοινώνουν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με drones εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι πέθαναν τρεις και τραυματίστηκαν έξι άνθρωποι με την αστυνομία να επισημαίνει ότι τρία βυτιοφόρα που μετέφεραν καύσιμα εξερράγησαν στη βιομηχανική περιοχή Μουσάφαχ, κοντά στις αποθήκες της πετρελαϊκής εταιρείας ADNOC, και ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε μια οικοδομή στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης.

«Στις αρχικές έρευνες εντοπίστηκαν κομμάτια ενός μικρού αεροσκάφους, το οποίο ενδεχομένως να ήταν drone, και στα δύο σημεία. Αυτό ενδέχεται να προκάλεσε την έκρηξη και την πυρκαγιά», εξήγησε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο WAM.

