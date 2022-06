Αλυσιδωτές αντιδράσεις αποτροπιασμού, απογοήτευσης, οργής και φόβου προκάλεσε η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να απαγορεύσει το δικαίωμα στις αμβλώσεις, ανατρέποντας την ιστορική απόφαση του 1973 στην υπόθεση Roe v Wade, που τις είχε νομιμοποιήσει σε εθνικό επίπεδο.

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος, οι celebrities αλλά και επιχειρήσεις, εξέφρασαν την άποψή τους υπέρ των αμβλώσεων και κατηγορούν τις ΗΠΑ για επιστροφή στο μεσαίωνα και σκοταδισμό ενώ εκφράζουν φόβους για το μέλλον. Την ίδια ώρα, η συζήτηση στη χώρα ξεκίνησε και για τα υπόλοιπα δικαιώματα, όπως αυτά των ομοφυλόφιλων και της αντισύλληψης, λόγω των σχολίων που έκανε ένας από τους δικαστές που επικύρωσε τη σημερινή απόφαση – κόλαφο.

Πρώτος από όλους, εξέφρασε την οργή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και κάλεσε τους πολίτες να ψηφίσουν τους εκπροσώπους τους στο Κογκρέσο, που θα καταφέρουν να επικυρώσουν το δικαίωμα στην άμβλωση ως ομοσπονδιακό νόμο, αφού η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου «αναγκάζει τις γυναίκες να μεγαλώσουν το παιδί του βιαστή τους».

Παράλληλα, τρεις αμερικανικές Πολιτείες δήλωσαν ότι θα υπερασπιστούν το δικαίωμα στην άμβλωση, αφού έχουν τη σχετική ευχέρεια. Στον αντίποδα, ο Ντόναλντ Τραμπ αλλά και το Βατικανό επαινούν την απόφαση, ενώ ήδη μερικές Πολιτείες «πέρασαν» νόμο που τις απαγορεύει.

Διεθνής κατακραυγή

Από τον Μπόρις Τζόνσον και τον Εμανουέλ Μακρόν μέχρι τον ΟΗΕ, όλος ο υπόλοιπος πλανήτης αντιδρά κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου, αποκαλώντας τη «μεγάλη οπισθοδρόμη», «φρικιαστική απόφαση» και «τρομερό πλήγμα για τα δικαιώματα των γυναικών». Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Παράλληλα, οι εταιρείες αρχίζουν η μία μετά την άλλη να ανακοινώνουν πως θα καλύπτουν τα έξοδα για όσες εργαζόμενες χρειαστούν να ταξιδέψουν σε άλλη πολιτεία ή σε άλλο μέρος του πλανήτη για να προχωρήσουν σε άμβλωση.

Κανείς δεν γνωρίζει πώς θα είναι η επόμενη ημέρα στις ΗΠΑ, διότι πάντα υπάρχει ο φόβος για άγρια επεισόδια, ιδιαίτερα μεταξύ όσων δηλώνουν υπέρ των αμβλώσεων (pro-choice) και όσων δηλώνουν κατά (pro-life).

Κατακραυγή και από τους celebrities

Γνωστοί celebrities των ΗΠΑ αντιδρούν στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας που απαγορεύει το δικαίωμα στην άμβλωση και εκφράζουν την απογοήτευσή τους αλλά και τον φόβο τους για το μέλλον.

Celebrities όπως η Τέιλορ Σουίφτ, ο Μαρκ Ράφαλο και η Τζέιμι Λι Κέρτις εξέφρασαν τις έντονες ανησυχίες τους και την απέχθειά τους για την απαγόρευση των αμβλώσεων από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, αναφέροντας ότι «πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε για τα δικαιώματά μας».

Τέιλορ Σουίφτ

«Είμαι απόλυτα τρομοκρατημένη που βρισκόμαστε εδώ σήμερα – που μετά από τόσες δεκαετίες ανθρώπων που αγωνίζονται για τα δικαιώματα των γυναικών στο σώμα τους, η σημερινή απόφαση μας το πήρε πίσω», έγραψε στο Twitter η δημοφιλής τραγουδίστρια, αναπαράγοντας ένα tweet της Μισέλ Ομπάμα.

I’m absolutely terrified that this is where we are – that after so many decades of people fighting for women’s rights to their own bodies, today’s decision has stripped us of that. https://t.co/mwK561oxxl — Taylor Swift (@taylorswift13) June 24, 2022

Τζουλιάν Χαφ

Στο Instagram, η χορεύτρια και ηθοποιός, Τζουλιάν Χαφ, έγραψε ότι «τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε», συνοδεύοντας την ανάρτησή της με ένα απόσπασμα από το σόου του Broadway “POTUS”.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Julianne Hough (@juleshough)

Μαρκ Ράφαλο

Ο ηθοποιός Μαρκ Ράφαλο έγραψε στο Twitter ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έχει «μετατραπεί σε πολιτικό όργανο της θρησκευτικής δεξιάς».

This nation was founded on the separation between church & state. The Supreme Court has now been made illegitimate by destruction of that separation & turned into a political organ of the religious right. We are going to have to fight for the founding principals of our nation. https://t.co/77FRVp0Ci0 — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) June 24, 2022

Τζέιμι Λι Κέρτις

Η ηθοποιός, Τζέιμι Λι Κέρτις, δημοσίευσε ένα ροζ τετράγωνο στο Instagram γράφοντας: «Ως ΜΗΤΕΡΑ δύο παιδιών που γεννήθηκαν από άλλες γυναίκες που ΕΠΕΛΕΞΑΝ να τα κυοφορήσουν, κάτι που μου επέτρεψε να γίνω μητέρα, αυτή τη στιγμή, περισσότερο από ποτέ, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να προστατεύσω τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ των κοριτσιών μου να κάνουν οποιαδήποτε ΕΠΙΛΟΓΗ που αφορά το σώμα τους με το δικό τους μυαλό και χωρίς ΚΑΜΙΑ κυβερνητική επιρροή ή περιορισμό».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jamie Lee Curtis (@curtisleejamie)

Πάντμα Λάκσμι

«Οι άνθρωποι θα εξακολουθούν να κάνουν αμβλώσεις. Αυτές οι διαδικασίες δεν θα σταματήσουν μόνο και μόνο επειδή η υπόθεση Roe v. Wade ανατράπηκε. Αυτό θα αποτρέψει μόνο ασφαλείς, νόμιμες αμβλώσεις», είπε το μοντέλο και τηλεοπτική παρουσιάστρια Πάντμα Λάκσμι στο Twitter, αποκαλώντας την απόφαση «καταλύτη για μια κρίση δημόσιας υγείας».

People will still get abortions.



These procedures won't stop just because Roe v. Wade is overturned.



This will only prevent safe, legal abortions from taking place. — Padma Lakshmi (@PadmaLakshmi) June 24, 2022

I wish more people understood that the decision to have an abortion is deeply personal and complex.



It’s a decision that should be treated with compassion and empathy, not vilified or criminalized. — Padma Lakshmi (@PadmaLakshmi) June 24, 2022

Ντάνι Ντε Βίτο

Ο γνωστός ηθοποιός, Ντάνι Ντε Βίτο, έγραψε μια φράση στο Twitter, όπου σε ελεύθερη μετάφραση αποδίδεται «να χε@@ το Ανώτατο Δικαστήριο».

Supreme Court my ass — Danny DeVito (@DannyDeVito) June 24, 2022

Οι παραπάνω δεν αποτελούν τους μοναδικούς που αντέδρασαν στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τις αμβλώσεις. Ένας από τους πρώτους που αντέδρασε κατά της απόφασης είναι ο γνωστός συγγραφέας, Στίβεν Κινγκ, με ένα σαρκαστικό σχόλιο.