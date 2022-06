Με σαρκασμό αντέδρασε ο δημοφιλής συγγραφέας, Στίβεν Κινγκ, στην απαγόρευση των αμβλώσεων από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, το οποίο ανέτρεψε την ιστορική απόφαση του 1973, που τις είχε νομιμοποιήσει.

«Είναι το καλύτερο Ανώτατο Δικαστήριο που έχει παράγει ο 19ος αιώνας», γράφει στο Twitter ο Στίβεν Κινγκ, κατακρίνοντας την απόφαση που απαγορεύει τις αμβλώσεις, κάνοντας λόγω για μεσαίωνα.

It's the best Supreme Court the 19th Century has yet produced.