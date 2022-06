Μια απόφαση που γυρνάει τις ΗΠΑ δεκαετίες πίσω έλαβε το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας κρίνοντας ότι απαγορεύεται για τις γυναίκες το δικαίωμα στην άμβλωση.

Έτσι, εκατομμύρια γυναίκες στις ΗΠΑ δεν θα έχουν από εδώ και πέρα δικαίωμα να προχωρούν σε άμβλωση, δηλαδή με απλά λόγια, δεν θα έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν το ίδιο τους το σώμα. Η ιστορική απόφαση της υπόθεσης Roe v Wade ανατρέπεται μετά από σχεδόν 50 χρόνια και η μισή χώρα κάνει βήματα προς τα πίσω.

Πιο συγκεκριμένα, τουλάχιστον 25 πολιτείες είναι έτοιμες να θεσπίσουν νέους νόμους ή να ενεργοποιήσουν εκ νέου τον αδρανοποιημένο νόμο, ο οποίος θα καταστήσει παράνομη την πρόσβαση στην άμβλωση σε πολλές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών με σύλληψη μετά από βιασμό ή αιμομιξία.

Οι περισσότερες από αυτές τις πολιτείες βρίσκονται στα νότια των ΗΠΑ, όπως το Τέξας, η Λουιζιάνα και ο Μισισιπής. Μάλιστα, αυτές αποτελούν τις 3 από τις 13 πολιτείες που θα θέσουν σε ισχύ την απαγόρευση των αμβλώσεων ίσως και άμεσα ή το αργότερο τις επόμενες εβδομάδες.

Το προσχέδιο της γνωμοδότησης που ανατρέπει την ιστορική απόφαση είχε διαρρεύσει πριν από λίγο καιρό μέσω της ιστοσελίδας Politico και είχε πυροδοτήσει πολλές αντιδράσεις και διαμαρτυρίες από τους υποστηρικτές της άμβλωσης, όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και σε όλο τον κόσμο. Άλλωστε, σε δημοσκόπηση που είχε γίνει, οι περισσότεροι Αμερικάνοι δήλωναν υπέρ των αμβλώσεων.

Πλέον, το δικαίωμα στην άμβλωση βρίσκεται «στα χέρια» κάθε πολιτείας των ΗΠΑ, αφού η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αναφέρει ότι «το Σύνταγμα δεν παρέχει δικαίωμα στην άμβλωση. Η εξουσία ρύθμισης των αμβλώσεων επιστρέφεται στον λαό και στους εκλεγμένους εκπροσώπους του».

BREAKING: The US Supreme Court overturned the 1973 Roe v. Wade decision and wiped out the constitutional right to abortion, issuing a historic ruling likely to render the procedure largely illegal in half the country https://t.co/gEVkCNZPRJ pic.twitter.com/DUEuwS5Jnp

Αμέσως μετά την απόφαση, η επικεφαλής ανταποκρίτρια του CNN στον Λευκό Οίκο μετέδωσε πως αναμένεται διάγγελμα του προέδρου, Τζο Μπάιντεν.

President Biden has been prepared to address the nation when the Supreme Court ruling on Roe v. Wade came down. It remains to be seen when he’ll do so but the White House has been bracing for this decision, meeting with stakeholders and preparing their own actions.