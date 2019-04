Αναλαμβάνει ο στρατός στο Σουδάν! Συνελήφθη ο πρόεδρος Μπασίρ

Όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Σουδάν ο πρόεδρος Μπασίρ βρίσκεται υπό κράτηση “σε ασφαλή τοποθεσία» και πως ένα στρατιωτικό συμβούλιο θα κυβερνά τη χώρα για μεταβατική περίοδο δύο ετών.

«Ανακοινώνω, ως υπουργός Άμυνας, την πτώση του καθεστώτος και την κράτηση σε ασφαλή τοποθεσία του επικεφαλής του», δήλωσε σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση ο Άουαντ Μοχάμεντ Άχμεντ Ιμπν Αούφ. Μάλιστα είπε πως θα διεξαχθούν εκλογές στο τέλος της μεταβατικής περιόδου.

Sudanese protesters taking down images of Omar al-Bashir in Khartoum, #Sudan pic.twitter.com/UIgrO0MOGW

