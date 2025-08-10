Ανάλυση CNN: Η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα μοιάζει με αργή ήττα για την Ουκρανία

Την Παρασκευή (08.08.2025), η Αλάσκα –που πουλήθηκε από τη Ρωσία στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από 158 χρόνια– θα φιλοξενήσει τη σύνοδο μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος ελπίζει να πετύχει τη «συμφωνία του αιώνα»: να πείσει το Κίεβο να παραχωρήσει τα υπόλοιπα τμήματα των περιοχών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ με αντάλλαγμα μια κατάπαυση του πυρός.

Η ιδέα παραχώρησης των περιοχών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ στον Βλαντίμιρ Πούτιν, που προωθεί ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, προκαλεί αποστροφή και έντονη αντίδραση στο Κίεβο.

Πρόταση που ευνοεί τη Μόσχα

Σύμφωνα με το CNN World, το Κρεμλίνο βλέπει σε αυτή τη συμφωνία την ευκαιρία να ανακτήσει εδάφη χωρίς μάχη. Στην ανατολική Ουκρανία, ο ρωσικός στρατός είναι κοντά στην περικύκλωση δύο κομβικών πόλεων του Ντονμπάς, της Ποκρόβσκ και της Κοστιαντινίβκα. Άλλα προπύργια, όπως το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να εγκαταλειφθούν, τόσο για στρατιωτικούς όσο και για ανθρωπιστικούς λόγους.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε την ιδέα εδαφικών παραχωρήσεων, γνωρίζοντας τον κίνδυνο να διαρραγεί η εμπιστοσύνη του ουκρανικού λαού και του στρατού του.

Κατάπαυση πυρός που απέχει πολύ

Σε αντάλλαγμα, το Κίεβο θα μπορούσε να ανακτήσει μικρές συνοριακές ζώνες στις περιοχές Σούμι και Χάρκοβο, όμως ο βασικός στόχος παραμένει η κατάπαυση του πυρός. Ο Πούτιν, ωστόσο, επιμένει ότι απαιτούνται «τεχνικές προετοιμασίες» πριν από οποιαδήποτε εκεχειρία, θέση που του επιτρέπει να κερδίζει χρόνο όσο οι δυνάμεις του προελαύνουν.

Οι Ευρωπαίοι φοβούνται να επαναλάβουν το λάθος του 1938 απέναντι στον Χίτλερ: να υπογράψουν μια συμφωνία που η Μόσχα δεν θα σεβαστεί, εκμεταλλευόμενη την παύση για να ανασυγκροτηθεί.

Ευρύτερα γεωπολιτικά διακυβεύματα

Τις τελευταίες ημέρες, η Ινδία και η Κίνα είχαν επαφές με τη Μόσχα, πιθανόν για να ενθαρρύνουν μια διπλωματική κίνηση ενόψει των αμερικανικών κυρώσεων. Όμως για τον Πούτιν, ο στόχος είναι σαφής: να εξασφαλίσει την πρώτη του επίσημη πρόσκληση στις ΗΠΑ εδώ και δέκα χρόνια, για να συζητήσει για την Ουκρανία… χωρίς την Ουκρανία.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, δηλώνει ότι έχει σκληρύνει τη στάση του απέναντι στο Κρεμλίνο, αποφεύγοντας όμως να λάβει πραγματικά δεσμευτικά μέτρα.

Έξι ημέρες πριν από τη σύνοδο, το Κίεβο φοβάται ένα σενάριο όπου η Ουάσιγκτον θα πιέσει για την αποδοχή μιας συμφωνίας που θα ευνοεί σε μεγάλο βαθμό τη Μόσχα, με αντάλλαγμα μια βοήθεια υπό όρους. Για το Κρεμλίνο, αυτό θα ήταν μια στρατηγική νίκη χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα παραπάνω.