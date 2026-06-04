Νέα υπόθεση Πελικό στην Ολλανδία: Νάρκωναν γυναίκες και τις κακοποιούσαν σεξουαλικά – Γνωστοί των θυμάτων οι δράστες

Μια υπόθεση που προκαλεί σοκ και ανατριχίλα έχει έρθει στο φως στην Ολλανδία, με τις αρχές να ερευνούν ένα δίκτυο ανδρών που φέρεται να νάρκωνε γυναίκες και στη συνέχεια να τις κακοποιούσε σεξουαλικά, καταγράφοντας μάλιστα τις πράξεις αυτές σε βίντεο χωρίς τη γνώση των θυμάτων.

Η αστυνομία της Ολλανδίας ανακοίνωσε τη σύλληψη τεσσάρων ανδρών στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία αποκάλυψε ένα ιδιαίτερα σκοτεινό σχέδιο δράσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, οι γυναίκες φέρονται να ναρκώνονταν και να κακοποιούνταν σεξουαλικά από άτομα που γνώριζαν και εμπιστεύονταν, γεγονός που κάνει την υπόθεση ακόμη πιο σοκαριστική.

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«Οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί καταδεικνύουν πως πολλές γυναίκες στην Ολλανδία ναρκώθηκαν από ένα άτομο του περιβάλλοντός τους», δήλωσε η αστυνομία σε ένα δελτίο Τύπου.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι ύποπτοι συμμετείχαν σε κλειστές ομάδες στα social media, όπου αντάλλασσαν πληροφορίες και συμβουλές για το πώς θα μπορούσαν να ναρκώνουν πιθανά θύματα. Μετά την αναισθητοποίησή τους, ακολουθούσαν σεξουαλικές επιθέσεις που καταγράφονταν κρυφά σε βίντεο.

«Αυτό που είναι βέβαιο, είναι πως αυτή η υπόθεση έχει έναν σημαντικό αντίκτυπο», δήλωσε η Μίλου φαν ντερ Κολκ, της μονάδας σεξουαλικών εγκλημάτων της αστυνομίας του Ρότερνταμ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

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«Το να μάθετε πως ο σύντροφός σας ή μια γνωριμία σας ενδεχομένως σας νάρκωσε, ή σας βίασε ή επιχείρησε να το κάνει, μπορεί να ανατρέψει τη ζωή σας», δήλωσε η Μιλού φαν ντερ Κολκ.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να προσδιορίσουν τον ακριβή αριθμό των θυμάτων. Ωστόσο, όπως τονίζουν, πρόκειται για μια υπόθεση με πολύ μεγάλο κοινωνικό και ανθρώπινο αντίκτυπο, καθώς πολλές γυναίκες ενδέχεται να μην γνωρίζουν καν ότι έχουν πέσει θύματα εγκληματικών ενεργειών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και αποθηκευτικά μέσα, ενώ η αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και νέες συλλήψεις. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποκαλυφθεί ολόκληρο το εύρος της υπόθεσης και να εντοπιστούν πιθανά επιπλέον θύματα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει συγκρίσεις με εκείνη της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία, η οποία συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη.

Η Ζιζέλ Πελικό είχε αποκαλύψει δημόσια πως για χρόνια δεχόταν σεξουαλικές επιθέσεις ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών, με δράστες δεκάδες άνδρες που στρατολογούσε ο πρώην σύζυγός της.

Η νέα υπόθεση στην Ολλανδία ξυπνά μνήμες από εκείνη την τραγική ιστορία και επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας των θυμάτων και της αντιμετώπισης τέτοιων εγκλημάτων.