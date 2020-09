Τη δική τους παρέμβαση για τις Αμερικανικές εκλογές έκαναν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, οι οποίοι κάλεσαν τους πολίτες να ψηφίσουν, εισερχόμενοι έτσι σε ένα πολιτικό “έδαφος” όπου κατά παράδοση δεν εισέρχονται τα μέλη της Βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Σε ένα βίντεο για το ειδικό τεύχος του περιοδικού Time, “Time 100”, τον κατάλογο του αμερικανικού περιοδικού με τα πρόσωπα με την μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως για το 2020, το ζευγάρι καλεί όσους μπορούν να ψηφίσουν να το κάνουν.

Ο Χάρι και η Μέγκαν ζουν σήμερα στην Καλιφόρνια έχοντας απεμπλακεί από τις επίσημες βασιλικές τους υποχρεώσεις τον Μάρτιο.

“Κάθε τέσσερα χρόνια μας λένε το ίδιο πράγμα, ότι αυτές είναι οι πιο σημαντικές εκλογές της εποχής μας. Αλλά αυτές τώρα είναι. Όταν ψηφίζουμε, οι αξίες μας γίνονται δράση και οι φωνές μας ακούγονται, η φωνή σου είναι μια υπενθύμιση ότι μετράς, γιατί μετράς, αξίζεις να ακουστείς”, λέει η Μέγκαν.

Η Μέγκαν, η οποία παντρεύτηκε τον εγγονό της βασίλισσας Ελισάβετ το 2018, είχε κατακρίνει τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2016 χαρακτηρίζοντάς τον μισογύνη και πολωτικό.

Τραμπ: Δεν ήξερα ότι ήταν κακιά

Τον περασμένο χρόνο, όταν ο Τραμπ ενημερώθηκε για την κριτική που του είχε ασκήσει η Μεγκ, απάντησε: “Δεν το γνώριζα αυτό. Τι να πω; Δεν ήξερα ότι ήταν κακιά”.

Σύμφωνα με το βρετανικό άγραφο Σύνταγμα, η βασιλική οικογένεια πρέπει να παραμένει πολιτικά ουδέτερη και τα μέλη της δεν ψηφίζουν στις εκλογές. Η 94χρονη βασίλισσα σπανίως έχει παρέμβει σε ζητήματα της επικαιρότητας στη διάρκεια της 68χρονης παρουσίας της στον θρόνο.

“Σε αυτές τις εκλογές δεν θα μπορέσω να ψηφίσω στις ΗΠΑ, αλλά πολλοί από εσάς πιθανόν να μην γνωρίζετε ότι ποτέ στη ζωή μου δεν μπόρεσα να ψηφίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο”, λέει ο Χάρι στο βίντεο. “Καθώς πλησιάζουμε στον Νοέμβριο είναι σημαντικό να απορρίψουμε την ρητορική μίσους, την παραπληροφόρηση και τον διαδικτυακό αρνητισμό”, προσθέτει ο πρίγκιπας.

“Κράξιμο” για την ανάμιξη

Ωστόσο οι Αμερικανοί φαίνεται ότι… δεν ενθουσιάστηκαν, και παρότι ο Χάρι δεν έχει στηρίξει ανοιχτά τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, τα σχόλιά του προκάλεσαν κριτική και κατηγορίες ότι παρεμβαίνει στην πολιτική.

“Ο πρίγκιπας Χάρι, μέσα σ΄όλα, χώνει την μύτη του στις αμερικανικές εκλογές & λέει ουσιαστικά στους Αμερικανούς να ψηφίσουν κατά του προέδρου Τραμπ. Είναι απολύτως απαράδεκτη συμπεριφορά για ένα μέλος της Βασιλικής Οικογένειας”, έγραψε στο Twitter ο Πιρς Μόργκαν, ένας πρώην παρουσιαστής του CNN και σήμερα παρουσιαστής πρωινής εκπομπής βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου.

He’s still the Duke of Sussex last time I checked. https://t.co/Muv1e63lON — Piers Morgan (@piersmorgan) September 23, 2020

Prince Harry poking his woke nose into the US election & effectively telling Americans to vote against President Trump is completely unacceptable behaviour for a member of the Royal Family. — Piers Morgan (@piersmorgan) September 23, 2020

Αλλά και άλλοι χρήστες… δεν φαίνεται να “πολυψήνονται”

Duchess of Sussex is ‘cold-calling US voters’ ahead of election https://t.co/QaICCEYo0o — Martin Daubney (@MartinDaubney) September 21, 2020

