Λίγο πριν την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της Γερμανίας, η απερχόμενη, πλέον, καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ επισκέφτηκε ένα διάσημο πάρκο πτηνών στην εκλογική της περιφέρεια, το Μεκλεμβούργο-Πομερανία και κατάφερε να γίνει viral στα social media.

Η Άνγκελα Μέρκελ φάνηκε να διασκεδάζει στις φωτογραφίες στο πάρκο της Γερμανίας ταΐζοντας τους παπαγάλους, μάλιστα ένας από αυτούς κάθισε στο κεφάλι της, με την ίδια να βγάζει χαριτωμένες φωτογραφίες. Ωστόσο, ξαφνικά ένα παπαγαλάκι φαίνεται πως προτίμησε το… χέρι της από την ειδική τροφή δαγκώνοντάς την, με αποτέλεσμα η Μέρκελ να απαθανατιστεί σφαδάζοντας από τον πόνο.

Angela Merkel makes some new friends at Marlow Bird Park in Germany (AP) pic.twitter.com/YMsqwKRuNX