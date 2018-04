Άνοιγμα Ερντογάν στους Αρμένιους: Μοιραζόμαστε τον ιστορικό πόνο

Σύμφωνα με τον πρακτορείο “Ανατολή” ο Ερντογάν σε δήλωσή του στην Αρμενική Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης είπε πως είναι “συνειδητή ευθύνη της Τουρκίας να μοιράζεται τον ιστορικό πόνο με τους Αρμένιους πολίτες”.

Το θέμα της γενοκτονίας των Αρμενίων είναι ένα φλέγον ζήτημα τόσο μεταξύ των δύο χωρών, όσο και για τις σχέσεις της Τουρκίας με χώρες που την αναγνωρίζουν καταδικάζοντας παράλληλα της Τουρκία. Στο παρελθόν μάλιστα η Τουρκία έχει έρθει σε ρήξη με τη Γαλλία που αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων.

Η σημερινή δήλωση Ερντογάν έρχεται ίσως να ανατρέψει κάποια δεδομένα, εκτός κι αν αποδειχθεί ένα άνοιγμα του “σουλτάνου” για προεκλογικούς λόγους…

It is Turkey’s conscientious responsibility to share historical pain of Armenian citizens: Erdogan says in statement to Istanbul Armenian Church pic.twitter.com/xGtCaqE4Et

