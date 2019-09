Ανθρωποειδές ρομπότ στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό – Πώς αντέδρασαν οι κοσμοναύτες – video

Το ανθρωποειδές ρομπότ χρησιμοποίησε διάφορα εργαλεία, μεταξύ των οποίων και ηλεκτρικό δράπανο.

«Πραγματοποιήσαμε σειρά εργασιών με διάφορα εργαλεία, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε δραστηριότητες εκτός διαστημοπλοίου.

Οι εργασίες με την χρήση ηλεκτρικού δράπανου έγιναν υπό την συνεχή επίβλεψη του κοσμοναύτη Αλεξέι Οφτσίνιν», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Στο βίντεο φαίνεται το ρομπότ να κρατάει το δράπανο, ενώ κάποια στιγμή το παίρνει από τα… χέρια του ο κοσμοναύτης. Στην συνέχεια εμφανίζεται το ρομπότ «Φιόντορ» να κρατάει μια πετσέτα προφανώς για να σκουπίσει τον… ιδρώτα του.

Making it look like a drill is exactly how I'd disguise the laser gun I invented for the humanoid robot I sent to take over the ISS https://t.co/9Y0X6yKxUD

— Evan Ackerman (@BotJunkie) September 3, 2019