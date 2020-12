Αντίδραση του ΟΗΕ για τη φυλάκιση της δημοσιογράφου που μετέδιδε το χάος με τον κορονοϊό στη Γουχάν

Το Γραφείο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα εξέφρασε σήμερα ανησυχία για την ποινή φυλάκισης που επιβλήθηκε από κινεζικό δικαστήριο στην «πολίτη δημοσιογράφο» Τζανγκ Ζαν, η οποία έστελνε ρεπορτάζ από την Γουχάν στα πρώτα στάδια της πανδημίας, και επανέλαβε την έκκληση για την απελευθέρωσή της.

«Θέταμε το θέμα της στις αρχές σε όλη τη διάρκεια του 2020 ως παράδειγμα της υπερβολικής καταστολής της ελευθερίας της έκφρασης που συνδέεται με την COVID19 και συνεχίζουμε να καλούμε για την απελευθέρωσή της», ανέφερε μέσω του Twitter το Γραφείο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

#China: We are deeply concerned by the 4-year prison sentence imposed on citizen journalist Zhang Zhan. We raised her case with the authorities throughout 2020 as an example of the excessive clampdown on freedom of expression linked to #COVID19 & continue to call for her release.