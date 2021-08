Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Αφγανιστάν Αμρουλάχ Σάλεχ δήλωσε σήμερα ότι βρίσκεται στο Αφγανιστάν και είναι ο “νόμιμος υπηρεσιακός πρόεδρος” αφότου ο πρόεδρος Ασράφ Γάνι έφυγε από τη χώρα καθώς οι Ταλιμπάν εισέβαλαν την πρωτεύουσα Καμπούλ.

Ο Σάλεχ είχε πει σε συνάντηση για την ασφάλεια υπό την προεδρία του Γάνι την περασμένη εβδομάδα πως είναι υπερήφανος για τις ένοπλες δυνάμεις και πως η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να ενισχύσει την αντίσταση στους Ταλιμπάν.

Όμως η χώρα έπεσε στους Ταλιμπάν σε διάστημα μερικών ημερών αντί για μήνες που προέβλεπαν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Σε μια σειρά tweet που έστειλε σήμερα ο Σάλεχ αφού δήλωσε «παρών» και «νόμιμος υπηρεσιακός Πρόεδρος – είπε πως είναι “μάταιο” να τσακωθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αποφάσισε να αποσύρει τις δυνάμεις των ΗΠΑ.

Ο Σάλεχ είπε πως αντίθετα από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ “δεν έχουμε χάσει το ηθικό μας και βλέπουμε τεράστιες ευκαιρίες μπροστά. Οι άχρηστες προειδοποιήσεις έχουν τελειώσει, ενταχθείτε στην αντίσταση”.

Clarity: As per d constitution of Afg, in absence, escape, resignation or death of the President the FVP becomes the caretaker President. I am currently inside my country & am the legitimate care taker President. Am reaching out to all leaders to secure their support & consensus. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 17, 2021

It is futile to argue with @POTUS on Afg now. Let him digest it. We d Afgs must prove tht Afgh isn't Vietnam & the Talibs aren't even remotely like Vietcong. Unlike US/NATO we hvn't lost spirit & see enormous oprtnities ahead. Useless caveats are finished. JOIN THE RESISTANCE. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 17, 2021

Κάλεσε τους Αφγανούς να δείξουν ότι το Αφγανιστάν “δεν είναι Βιετνάμ και πως οι Ταλιμπάν δεν είναι ούτε καν Βιετκόνγκ”.

Βίντεο που δείχνει απελπισμένους Αφγανούς να προσπαθούν να σκαρφαλώσουν σε ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροπλάνο ενώ ετοιμάζεται να απογειωθεί έφερε στο νου μια φωτογραφία του 1975 που δείχνει ανθρώπους να προσπαθούν να ανέβουν σε ένα ελικόπτερο από μια στέγη στη Σαϊγκόν στη διάρκεια της αποχώρησης από το Βιετνάμ.

Ο Σάλεχ, που δεν είναι γνωστό πού βρίσκεται, είπε πως ποτέ και “σε καμία περίπτωση δεν θα υποκύψει” στους “τρομοκράτες Ταλιμπάν”. Είπε πως “δεν θα προδώσει ποτέ” τον Άχμαντ Σαχ Μασούντ, ηγέτη της Βόρειας Συμμαχίας ο οποίος δολοφονήθηκε από δύο μέλη της Αλ Κάιντα λίγο πριν από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2011 στις ΗΠΑ.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Twitter δείχνουν τον Σάλεχ να βρίσκεται πιθανότατα στην επαρχία Panjshir, που αναφέρεται ως «η επαρχία που είναι ακόμη ελεύθερη από τους Ταλιμπάν».