Άντονι Μπουρντέν: Νέο βιβλίο δυο χρόνια μετά το θάνατό του

Η επί σειρά ετών βοηθός του Άντονι Μπουρντέν, η Λόρι Γουλίβερ κατάφερε να τελειώσει το βιβλίο του διάσημου σεφ και έτσι οι θαυμαστές του θα μπορέσουν να το κρατήσουν στα χέρια τους τον Οκτώβριο του ’20.

Το βιβλίο World Travel: An Irreverent Guide θα κυκλοφορήσει στις 13 Οκτωβρίου 2020 και θα είναι μια εικονογραφημένη συλλογή στοχασμών για τα αγαπημένα μέρη σε όλον τον κόσμο του Μπουρντέν τα οποία κάποιος πρέπει να επισκεφθεί και εκεί να γευματίσει.

Το βιβλίο υπόσχεται να παράσχει «βασικές συμβουλές για το πώς να φτάσετε στον προορισμό σας, τι να φάτε, πού να μείνετε και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τι να αποφύγετε», μεγάλο μέρος των οποίων είναι με τα λόγια του Άντονι Μπουρντέν. Δίπλα στις υποδείξεις του Μπουρντέν θα υπάρχουν κείμενα από μέλη της οικογένειάς του και φίλους του.

Η Λόρι Γουλίβερ, η οποία έχει γράψει το «Appetites» μαζί με τον Άντονι Μπουρντέν, συνέβαλε στη συγγραφή του νέου βιβλίου, όπως και μέλη της οικογένειας αλλά και φίλοι του Αμερικανού σεφ και παρουσιαστή ταξιδιωτικών εκπομπών.

«Αυτό το βιβλίο θα επιτρέψει στους θαυμαστές του Τόνι να συνεχίσουν να ταξιδεύουν στα βήματά του» δήλωσε η Λόρι Γουλίβερ στο περιοδικό People.

«Ήταν τιμή μου και ευχαρίστηση να δημιουργήσω ένα βιβλίο που να περιλαμβάνει ιστορίες από τους αγαπημένους του και τους συναδέλφους του. Είχα την τύχη να συνεργαστώ στενά με τον Τόνι για σχεδόν μια δεκαετία και είμαι τόσο χαρούμενη που μπορώ να μοιραστώ τις σκέψεις και τις ιδέες του για τον κόσμο, όπως τον είδε, σε αυτόν τον οδηγό» υπογράμμισε.

Στο εξώφυλλο απεικονίζεται ένα σκίτσο του Μπουρντέν του Tony Millionaire, που τον εμφανίζει να κάθεται στον εξωτερικό χώρο ενός παριζιάνικου καφέ.

Insta-order (but not coming out until fall) World Travel: An Irreverent Guide from Anthony Bourdain. pic.twitter.com/EvjiSEmXxf

— Scott Cline (@scottcline) January 20, 2020