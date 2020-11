Απανωτά χαστούκια για Τραμπ, τα έβαλε και με το Fox News! Ετοιμάζει και… καρατομήσεις

Από την πρώτη μέρα των αμερικανικών εκλογών, ό,τι πρόβλεψη έχει κάνει το Fox News έχει επιβεβαιωθεί. Ήταν το πρώτο που έδωσε κρίσιμες πολιτείες στον Τζο Μπάιντεν και ουσιαστικά προέβλεψε την ήττα του Ντόναλντ Τραμπ.

Ήταν το Fox News το πρώτο που προέβλεψε, από την ημέρα των εκλογών στις ΗΠΑ, πως ο Τζο Μπάιντεν θα γινόταν ο πρώτος Δημοκρατικός εδώ και πολλές δεκαετίες που θα κέρδιζε την Αριζόνα (και τους 11 εκλέκτορές της) αλλά και την Πενσιλβάνια (με τους 20 εκλέκτορες), ενώ προέβλεψε και την ανατροπή στη Τζόρτζια. Φυσικά, αυτό δεν άρεσε στον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά την προσφιλή του συνήθεια, ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ που ακόμη αρνείται να χάσει ενώ όλοι θεωρούν τον Τζο Μπάιντεν νέο πρόεδρο, ήταν να επιτεθεί στο Fox News και να πει ότι έχει άθλια νούμερα τηλεθέασης. Όπως έχει κάνει και με άλλα μέσα όταν μεταδίδουν κάτι που δεν του αρέσει.

.@FoxNews daytime ratings have completely collapsed. Weekend daytime even WORSE. Very sad to watch this happen, but they forgot what made them successful, what got them there. They forgot the Golden Goose. The biggest difference between the 2016 Election, and 2020, was @FoxNews!