Απειλή για βόμβα σε νορβηγικό αεροπλάνο – Επείγουσα προσγείωση στη Στοκχόλμη

Το αεροπλάνο βρισκόταν στη μέση της πτήσης όταν το πλήρωμα ενημερώθηκε πως υπάρχει απειλή για βόμβα και έτσι πάρθηκε η απόφαση να κατευθυνθεί πίσω στη Στοκχόλμη

Το αεροσκάφος με 169 επιβάτες είχε προορισμό τη Νίκαια στη Γαλλία.

Το αεροσκάφος τύπου Boeing 747 προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Arlana,

Οι επιβάτες ενημερώθηκαν πως πρέπει να κλείσουν τα κινητά τους και να ακολουθήσουν τις εντολές των συνεργείων που ξεκίνησαν την επιχείρηση για εκκένωση του αεροσκάφους. Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει έρευνα στους χώρους του αεροσκάφους.

Norwegian flight #DY4321 from Stockholm to Nice returned to Stockholm because of a bomb threathttps://t.co/lszdEpGNwE pic.twitter.com/mETxxMgpct

— Flightradar24 (@flightradar24) 7 Φεβρουαρίου 2019