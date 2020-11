Απίστευτες εικόνες στη Σερβία: Πιστοί φιλούν τη σορό του Πατριάρχη Ειρηναίου που πέθανε από κορονοϊό (pics)

Σε λαϊκό προσκύνημα εκτίθεται, στον νεόδμητο ιερό ναό του Αγίου Σάββα στο Βελιγράδι, το σκήνωμα του Πατριάρχη των Σέρβων Ειρηναίου ο οποίος απεβίωσε από επιπλοκές του κορονοϊού.

Οι πιστοί από σήμερα το μεσημέρι μπορούν να προσέρχονται στον ναό για να αποτίσουν φόρο τιμής και να αποδώσουν το «ύστατο χαίρε» στον εκλιπόντα αρχιερέα.

Οι αρχές απηύθυναν έκκληση σε όλους όσους θα προσέλθουν να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας, αλλά αυτά φαίνεται πως πήγαν περίπατο.

Σήμερα το πρωί τελέστηκε λειτουργία στον καθεδρικό ναό των Αρχαγγέλων με τν συμμετοχή πολλών ιεραρχών της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και την παρουσία εκατοντάδων πιστών, εντός και εκτός του ναού, λίγοι εκ των οποίων φορούσαν μάσκα.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο στις 9:00 η ώρα το πρωί στον ναό του Αγίου Σάββα ενώ το σκήνωμα θα τοποθετηθεί σε κρύπτη εντός του ναού που κατασκευάστηκε ειδικά για την ταφή Σέρβων αρχιερέων.

Mourners in Montenegro have kissed the body of a bishop in his open casket after he died from the coronavirus. pic.twitter.com/fooMSLDbEG