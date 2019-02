Απίστευτο! Live εμφάνιση οι Queen στα Όσκαρ!

Το βρετανικό ροκ συγκρότημα των Queen θα εμφανιστεί live (!) στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, την προσεχή Κυριακή (24 Φεβρουαρίου)! Αυτό ανακοίνωσαν σήμερα οι διοργανωτές, κι ενώ η ταινία «Bohemian Rhapsody», για τη ζωή του θρυλικού Φρέντι Μέρκιουρι, που διεκδικεί το βραβείο καλύτερης ταινίας, καταγράφει τεράστια επιτυχία στις κινηματογραφικές αίθουσες.

«Πρόκειται για την πραγματική ζωή; Πρόκειται απλά για μια φαντασίωση; Καλωσορίζουμε τους @QueenWillRock και @adamlambert στα φετινά Όσκαρ!» ανέφερε η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter.

