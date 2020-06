Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σταματά να μας εκπλήσσει. Αυτή τη φορά όμως ξεπέρασε τον εαυτό του. Παρασυρμένος από τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα και δείχνουν μείωση της ανεργίας στις ΗΠΑ, ανέφερε πως αν ο δολοφονημένος από αστυνομικούς Τζορτζ Φλόιντ “κοιτά από ψηλά θα ήταν μεγάλη μέρα γι’ αυτόν”!

«Ελπίζω ότι ο Τζορτζ μας βλέπει από εκεί ψηλά και σκέφτεται ότι αυτό που συμβαίνει στη χώρα είναι μεγαλειώδες. Είναι μια μεγάλη ημέρα για εκείνον, μια μεγάλη ημέρα για όλον τον κόσμο», είπε ο Τραμπ, συνδέοντας τα καλά οικονομικά αποτελέσματα με την τραγωδία που συγκλονίζει τις ΗΠΑ εδώ και δύο εβδομάδες.

«Είναι μια μεγάλη, σπουδαία ημέρα όσον αφορά την ισότητα», συνέχισε ο Τραμπ, ο οποίος κατηγορείται από τους πολιτικούς αντιπάλους του ότι μέχρι τώρα δεν έχει προσφέρει καμία λύση στα προβλήματα που καταγγέλλουν οι διαδηλωτές: τον ρατσισμό, την αστυνομική βία και τις ανισότητες.

Ο Τραμπ έκανε το τουλάχιστον προσβλητικό σχόλιο κατά τη διάρκεια μιας δήλωσης 53 λεπτών για να πανηγυρίσει τα νέα που -όπως είπε- διέψευσαν τις προσδοκίες των κορυφαίων αναλυτών και “απέδειξαν ότι η οικονομία των ΗΠΑ βρίσκεται πάλι στις ράγες”.

Δείτε το επίμαχο απόσπασμα:

Trump imagines George Floyd celebrating new jobs report from heaven: "Hopefully, George is looking down right now in saying this is a great thing happening for our country. A great day for him, a great day for everybody." pic.twitter.com/CYBfh1hTSy