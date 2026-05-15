Το Ισραήλ προετοιμάζεται για νέο πόλεμο με το Ιράν: «Περιμένουμε την τελική απόφαση Τραμπ»

Το Ισραήλ βρίσκεται σε ετοιμότητα να αρχίσει ξανά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, καθώς βλέπει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ να βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε στο ισραηλινό κανάλι Channel 12 ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για την επικείμενη «ανανέωση του πολέμου» εναντίον του Ιράν.

«Οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά», δήλωσε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Προετοιμαζόμαστε για ημέρες έως εβδομάδες μαχών και περιμένουμε την τελική απόφαση του Τραμπ. Θα μάθουμε περισσότερα σε 24 ώρες», προσθέτει ο αξιωματούχος.

Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν διάβασε καν την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.

«Η πρώτη πρόταση ήταν απαράδεκτη. Δεν διάβασα το υπόλοιπο. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Στις αρχές του μήνα, δημοσίευμα του CNN ανέφερε πως Ισραήλ και ΗΠΑ συντονίζονται και προετοιμάζονται για έναν πιθανό νέο γύρο επιθέσεων στο Ιράν, που θα στοχεύουν ενεργειακές υποδομές και ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους.

Οι επιθέσεις αυτές είχαν προετοιμαστεί ήδη πριν από την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε στις 8 Απριλίου.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε επιδρομή στη Γάζα με στόχο υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή στη Λωρίδα της Γάζας με στόχο τον Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, ο Χαντάντ θεωρείται ένας από τους βασικούς οργανωτές των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ και συγκαταλέγεται στα πλέον καταζητούμενα στελέχη της οργάνωσης.

Μέχρι στιγμής, η Χαμάς δεν έχει σχολιάσει την τύχη του Χαντάντ, έπειτα από σχετικό αίτημα του Reuters. Ο ίδιος είχε αναλάβει τη στρατιωτική ηγεσία της οργάνωσης στη Γάζα μετά τον θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ σε ισραηλινή επιχείρηση τον Μάιο του 2025.

Πρόκειται για τον υψηλότερου βαθμού αξιωματούχο της Χαμάς που στοχοποιείται από το Ισραήλ μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η Χαμάς φέρεται να ενισχύει τον έλεγχό της σε παράκτια ζώνη της Γάζας.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ υποστήριξαν ότι ο Χαντάντ «ήταν υπεύθυνος για δολοφονίες, απαγωγές και επιθέσεις εναντίον χιλιάδων Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών», χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσουν αν σκοτώθηκε από το πλήγμα.

Ιατρικές πηγές και αυτόπτες μάρτυρες στη Γάζα ανέφεραν ότι η αεροπορική επιδρομή έπληξε διαμέρισμα στην περιοχή Ριμάλ της πόλης της Γάζας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του νεκρού.

Λίγη ώρα αργότερα, δεύτερη ισραηλινή επιδρομή στόχευσε όχημα σε κοντινό δρόμο, χωρίς να υπάρχουν άμεσα πληροφορίες για θύματα.