Από τη Βενεζουέλα στη Γροιλανδία: Ο Τραμπ κλιμακώνει τις απειλές και η Ευρώπη εκπέμπει SOS

Με κομμένη την ανάσα όλος ο κόσμος παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, καθώς όλοι εκτιμούν πως ο Ντόναλντ Τραμπ – που θέλει να αποκαλείται ειρηνοποιός και διεκδικούσε με σθένος το Νόμπελ Ειρήνης – πέρασε την κόκκινη γραμμή και είναι έτοιμος να κατακτήσει με τη βία ό,τι δεν μπορεί να εξαγοράσει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα μετά την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο απείλησε ανοιχτά την Κολομβία, την Κούβα και την Γροιλανδία. Σήμανε, δε, συναγερμός στην Ευρώπη με την πρωθυπουργό της Δανίας να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς την Ουάσινγκτον: «Η Γροιλανδία έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν θέλει να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ σε χώρα του ΝΑΤΟ θα είχε ιστορικές συνέπειες σημειώνοντας πως αν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε άλλο μέλος της Συμμαχίας, τότε όλα σταματούν – και το ΝΑΤΟ μαζί.

Ο Τραμπ επανέλαβε την Κυριακή ότι η Γροιλανδία είναι «εξαιρετική» για την εθνική ασφάλεια της χώρας του, επικαλούμενος ρωσική και κινεζική παρουσία στην Αρκτική, ενώ ανώτατοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου υποστήριξαν ότι «θα έπρεπε να είναι αμερικανική», χωρίς να αποκλείουν ρητά κανένα σενάριο.

Την ίδια ώρα, η Δανία πραγματοποίησε εκτεταμένες στρατιωτικές ασκήσεις στη Γροιλανδία, επισήμως για αποτροπή ρωσικών και κινεζικών απειλών. Ωστόσο, Δανοί αξιωματικοί παραδέχονται ότι στόχος ήταν και να σταλεί μήνυμα προς τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με τη δημοσίευμα του CNN, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άμεση απειλή για το νησί, το οποίο χαρακτηρίζεται «σχεδόν απόρθητο» λόγω κλίματος και γεωγραφίας.

Διπλωματικές πηγές προειδοποιούν ότι η πραγματική απειλή δεν είναι στρατιωτική, αλλά πολιτική: Το θέμα της Γροιλανδίας να οδηγήσει στη βαθύτερη ρήξη της Δύσης εδώ και δεκαετίες.