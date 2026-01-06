Κόσμος

Από τη Βενεζουέλα στη Γροιλανδία: Ο Τραμπ κλιμακώνει τις απειλές και η Ευρώπη εκπέμπει SOS

Ο Τραμπ εμφανίζεται αποφασισμένος ό,τι δεν μπορεί να εξαγοράσει να το κατακτήσει με τη βία
Η φωτογραφία Ντόναλντ Τραμπ σε πλακάτ
REUTERS/Agustin Marcarian

Με κομμένη την ανάσα όλος ο κόσμος παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, καθώς όλοι εκτιμούν πως ο Ντόναλντ Τραμπ – που θέλει να αποκαλείται ειρηνοποιός και διεκδικούσε με σθένος το Νόμπελ Ειρήνης – πέρασε την κόκκινη γραμμή και είναι έτοιμος να κατακτήσει με τη βία ό,τι δεν μπορεί να εξαγοράσει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα μετά την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο απείλησε ανοιχτά την Κολομβία, την Κούβα και την Γροιλανδία. Σήμανε, δε, συναγερμός στην Ευρώπη με την πρωθυπουργό της Δανίας να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς την Ουάσινγκτον: «Η Γροιλανδία έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν θέλει να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ σε χώρα του ΝΑΤΟ θα είχε ιστορικές συνέπειες σημειώνοντας πως αν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε άλλο μέλος της Συμμαχίας, τότε όλα σταματούν – και το ΝΑΤΟ μαζί.

Ο Τραμπ επανέλαβε την Κυριακή ότι η Γροιλανδία είναι «εξαιρετική» για την εθνική ασφάλεια της χώρας του, επικαλούμενος ρωσική και κινεζική παρουσία στην Αρκτική, ενώ ανώτατοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου υποστήριξαν ότι «θα έπρεπε να είναι αμερικανική», χωρίς να αποκλείουν ρητά κανένα σενάριο.

Την ίδια ώρα, η Δανία πραγματοποίησε εκτεταμένες στρατιωτικές ασκήσεις στη Γροιλανδία, επισήμως για αποτροπή ρωσικών και κινεζικών απειλών. Ωστόσο, Δανοί αξιωματικοί παραδέχονται ότι στόχος ήταν και να σταλεί μήνυμα προς τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με τη δημοσίευμα του CNN, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άμεση απειλή για το νησί, το οποίο χαρακτηρίζεται «σχεδόν απόρθητο» λόγω κλίματος και γεωγραφίας.

Διπλωματικές πηγές προειδοποιούν ότι η πραγματική απειλή δεν είναι στρατιωτική, αλλά πολιτική: Το θέμα της Γροιλανδίας να οδηγήσει στη βαθύτερη ρήξη της Δύσης εδώ και δεκαετίες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
264
250
233
149
142
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Σοβαρά προβλήματα στους δρόμους και τις πτήσεις σε Σκωτία, Ολλανδία και Γαλλία, από τη σφοδρή χιονόπτωση
Η σφοδρή χιονόπτωση προκαλεί πολλά προβλήματα στις αερομεταφορές, τα δρομολόγια των τρένων και την οδική κυκλοφορία σε Γαλλία, Ολλανδία και Βρετανία, καθώς εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν
Αεροδρόμιο Σίπχολ
Ο Νικολάς Μαδούρο δηλώνει «αθώος, αιχμάλωτος πολέμου και πρόεδρος της Βενεζουέλας» – Όλα όσα έγιναν στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης
Σαν ταινία του Χόλιγουντ η μεταφορά του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του και μάλιστα πέντε ώρες νωρίτερα από την προκαθορισμένη για λόγους ασφαλείας - Στις 17 Μαρτίου η επόμενη δικάσιμος
Ο συλληφθείς πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο φτάνει στο ελικοδρόμιο του κέντρου του Μανχάταν, καθώς κατευθύνεται προς το δικαστήριο Daniel Patrick Manhattan των Ηνωμένων Πολιτειών
32
Newsit logo
Newsit logo