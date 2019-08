Αποκαλύψεις για το διαζύγιο της Μάιλι Σάιρους με τον Λίαμ Χέμσγουορθ

Το ζευγάρι χώρισε ύστερα από δεκαετή σχέση και πριν καλά -καλά κλείσουν ένα χρόνο παντρεμένοι.

Σύμφωνα με το ΤΜΖ η ποπ σταρ εντόπισε τα προβλήματα με τον σύζυγό της εδώ και μήνες και προσπάθησε να τον πείσει να επισκεφτούν σύμβουλο γάμο για να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους.

Ο χωρισμός του διάσημου ζευγαριού έγινε γνωστός το Σαββατοκύριακο με ανακοίνωση που εξέδωσε εκπρόσωπος της Μάιλι και αμέσως μετά κυκλοφόρησαν φωτογραφίες της τραγουδίστριας να κάνει διακοπές με την φίλη της Κέιτλιν Κάρτερ στη λίμνη Κόμο. Μεταξύ των φωτογραφιών και μία που δείχνει τις δύο φίλες να ανταλλάζουν ένα «καυτό» φιλί.

Hmmmm. Miley Cyrus and Kaitlynn Carter Kiss Kiss Poolside in Italy After Split With Liam Hemsworth https://t.co/3OklktPuMR

— TMZ (@TMZ) August 11, 2019