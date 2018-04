Αποκαλυπτικό βίντεο: Τι έγινε μετά τον καβγά της βασίλισσας Σοφίας και της βασίλισσας Λετίθια στην εκκλησία

Η αρχική ένταση σημειώθηκε την Κυριακή (01.04.2018) στον καθεδρικό ναό Palma στη Μαγιόρκα όπου γιόρτασαν το Πάσχα των καθολικών. Η βασίλισσα Σοφία είχε αγκαλιάσει τη 12χρονη εγγονή της Leonor και τη 10χρονη εγγονή της Σοφία και ετοιμάζονταν να ποζάρουν για φωτογραφίες στον καθεδρικό ναό Palma την Κυριακή του Πάσχα.

Τότε τους πλησίασε η 45χρονη βασίλισσα Λετίθια και μετά από μια σύντομη συνομιλία προσπάθησε να πάρει το χέρι της μεγαλύτερης κόρης της. Η 12χρονη καταλήγει να σπρώχνει και το χέρι της μητέρας της αλλά και της 79χρονης γιαγιάς της.

Μεσολάβησε τελικά ο σύζυγος της Λετίθια, βασιλιάς Φίλιππος ΣΤ’, για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ωστόσο, η εκρηκτική σκηνή καταγράφηκε και το βίντεο έγινε viral… αμέσως!

Ωστόσο, τίποτα δεν τελείωσε έτσι άδοξα. Μετά από αυτό όλη η οικογένεια βρέθηκε έξω από τον Καθεδρικό της Μαγιόρκα και οι πόζες συνεχίστηκαν. Εκεί όλα έμοιαζαν πιο ήρεμα, ωστόσο, μια ακόμη κίνηση της Λετίθια που κατέγραψαν οι κάμερες προκάλεσε νέες αντιδράσεις.

Η βασίλισσα Σοφία κρατάει και πάλι στην αγκαλιά της τις εγγονές, όταν σκύβει και δίνει ένα φιλί στο μέτωπο της Λεόνορ. Τότε η μαμά της βασίλισσα Λετίθια σπεύδει και με μια γρήγορη κίνηση σκουπίζει το μέτωπο της κόρης της.

Μπορεί η κίνηση αυτή να μην σήμαινε τίποτα και να έγινε αυθόρμητα ή για να σκουπίσει τυχόν σημάδια από κραγιόν όμως δεν έμεινε ασχολίαστη με πολλούς να κατηγορούν για αγένεια την βασίλισσα Λετίθια.

A second video has surfaced, in which Queen Letizia appears to wipe away a kiss from Queen Sofia on Princess Leonor's forehead.

Via @estherpalomera pic.twitter.com/gA4awH8Wky

— The Spain Report (@thespainreport) April 4, 2018