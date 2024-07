Απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ: Η μυστηριώδης γυναίκα που συμπεριφερόταν σα να ήξερε

Μια γυναίκα που καθόταν ακριβώς πίσω από τον Ντόναλντ Τραμπ την στιγμή που εκδηλώθηκε η απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις για την αντίδρασή της.

Όπως θα δείτε στα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media, η γυναίκα με το που πέφτουν οι πυροβολισμοί εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ ατάραχη παίρνει το κινητό της και αρχίζει να απαθανατίζει τον Τραμπ πεσμένο κάτω μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του και όλα όσα συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή.

Η γυναίκα έχει εξάψει τη φαντασία των χρηστών στα social media καθώς απορούν γιατί ενώ οι περισσότεροι έχουν σκύψει να προφυλαχθούν εκείνη είναι απίστευτα ψύχραιμη.

Potentially harmless, but someone should definitely give her a visit pic.twitter.com/Fi1FR7yVw1