Απόπειρα δολοφονίας Ρόμπερτ Φίτσο: Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας ανέκτησε τις αισθήσεις του μετά το ολονύχτιο χειρουργείο

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο ανέκτησε τις αισθήσεις του έπειτα από την πολύωρη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, μετά την απόπειρα δολοφονίας του από τον 71χρονο Γιούραϊ Τσίντουλα, συγγραφέα, ακτιβιστή και μέλος του φιλελεύθερου κόμματος της αντιπολίτευσης.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος τραυματίστηκε βαριά χθες Τετάρτη (15.05.2024) από σφαίρες καθώς χαιρετούσε πολίτες, ανέκτησε τις αισθήσεις του ύστερα από το ολονύχτιο χειρουργείο, μεταδίδουν σλοβάκικα ΜΜΕ.

Μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε, ο Σλοβάκος πρωθυπουργός διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Μπάνσκα Μπίστριτσα και οδηγήθηκε αμέσως στο χειρουργείο.

Ούτε το τηλεοπτικό δίκτυο TA3, ούτε η ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας «Dennik» έδωσαν περισσότερες διευκρινίσεις για την κατάσταση του 59χρονου κεντροαριστερού εθνικιστή λαϊκιστή πολιτικού.

«Δεν απειλείται πλέον η ζωή του πρωθυπουργού», ανέφερε το βράδυ στο BBC ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Τομάς Ταράμπα.

Νωρίτερα, η ζωή του Φίτσο διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει καμιά επίσημη ανακοίνωση ή διευκρίνιση από εκείνη τη στιγμή.

Ο φερόμενος ως δράστης, Γιούραϊ Τσίντουλα, λογοτέχνης 71 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία και παραμένει υπό κράτηση. Ο Τσίντουλα είναι, επίσης, ακτιβιστής αλλά και μέλος του φιλελεύθερου κόμματος της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Ματούς Σουτάι Εστόκ, το κίνητρο της απόπειρας δολοφονίας του Σλοβάκου πρωθυπουργού ήταν «πολιτικό».

«Σοκαρισμένος» από την απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού του, είχε δηλώσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Τομάς Ταράμπα.

Τελευταίες εκτιμήσεις σημειώνουν ότι η επιλογή να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Μπάνσκα Μπίστριτσα αντί στην Μπρατισλάβα, ενδεχομένως να ήταν σωτήρια για τη ζωή του Ρόμπερτ Φίτσο.

Υπενθυμίζεται ότι πυροβολισμοί σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης, λίγο μετά από μία συνεδρίαση της σλοβακικής κυβέρνησης στην πόλη Χάντλοβα της κεντρικής Σλοβακίας, περίπου 180 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα Μπρατισλάβα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο TASR.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Σλοβακίας, ο Σλοβάκος πρωθυπουργός, Ρόμπερτ Φίτσο, χαιρετούσε υποστηρικτές του έξω από το «Σπίτι του Πολιτισμού».

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ακούστηκαν τουλάχιστον πέντε πυροβολισμοί και ο Φίτσο φέρεται να τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα, όπως μετέδωσε το Reuters.

Slovakia’s Prime Minister Robert Fico remains in critical condition following an assassination attempt Wednesday morning. Security officials reported that he was shot five times at close range. pic.twitter.com/qtb8B75T6i

Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς κατά του πρωθυπουργού, ο Γιούραϊ Τσίντουλα συνελήφθη κοντά στην πλατεία της Χάντλοβα.

BREAKING: Eyewitnesses heard three or four shots after a meeting of the Slovak Cabinet of Ministers when Robert Fico appeared in public.



Slovak media report that the prime minister is being taken to the hospital.



The video presumably shows the moment the attacker was detained. https://t.co/k0z72lBNyS pic.twitter.com/1VcQr3pl4P