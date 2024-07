Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Βρέθηκαν εκρηκτικά στο αυτοκίνητο του 20χρονου δράστη, στον πατέρα του ανήκει το όπλο

Εκρηκτικούς μηχανισμούς βρήκε η αστυνομία στο αυτοκίνητου του 20χρονου που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια.

Το όχημα που χρησιμοποίησε ο Τόμας Μάθιου Κρουκς ήταν σταθμευμένο κοντά στον χώρο της προεκλογικής συγκέντρωσης του Ντόναλντ Τραμπ στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνιας, ενόψει των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο AP βρέθηκαν υλικά για την κατασκευή βομβών τόσο στο αυτοκίνητο όσο και στο σπίτι του υπόπτου.

Η εφημερίδα και το τηλεοπτικό δίκτυο ABC ανέφεραν επίσης ότι το όπλο που χρησιμοποίησε ο Κρουκς είχε αγοραστεί νόμιμα από τον πατέρα του.

Στο μεταξύ έντονη ανησυχία επικρατεί για τα μέτρα ασφαλείας καθώς όπως αποκαλύπτεται, ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, σκαρφάλωσε ανενόχλητος σε στέγη παρακείμενου κτιρίου και άνοιξε πυρ.

Η επίθεση αυτή είναι η πιο σοβαρή απόπειρα δολοφονίας προέδρου ή προεδρικού υποψηφίου από τότε που πυροβολήθηκε ο Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981.

Πρόσωπο υπεράνω υποψίας ήταν ο 20χρονοχ Τόμας Μάθιου Κρουκς από το Μπέθελ Παρκ της Πενσιλβάνια, τον οποίο ταυτοποίησε το FBI ως δράστη της απόπειρας δολοφονίας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής ομιλίας.

Ο ύποπτος δέχθηκε πυρά και σκοτώθηκε από τη Μυστική Αστυνομία, δευτερόλεπτα μετά από την κίνηση του να πυροβολήσει κατά της εξέδρας, από την οποία μιλούσε ο Τραμπ στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια.

Thomas Matthew Crooks, a 20-year-old from Bethel Park, was ID’d as the shooter. He was eliminated.



An AR-15 was reportedly recovered at the scene. #Trump pic.twitter.com/tTEJmsgSXu