Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα στιγμιότυπο από την άφιξη του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν στο Ισραήλ με τον Αμερικανό ηγέτη να δείχνει εντελώς αποπροσανατολισμένος αν όχι μπερδεμένος.

Ο Τζο Μπάιντεν μόλις έχει κατέβει από το Air Force One και δείχνει ότι πραγματικά περιμένει οδηγίες και για το ποια πορεία θα ακολουθήσει. Ο Μπάιντεν αφού φοράει με αργές κινήσεις τα γυαλιά ηλίου του, ακούγεται να ρωτάει: «Τι κάνω τώρα;»

Φυσικά τα social media πήραν φωτιά και τα σχόλια για την πνευματική κατάσταση του Αμερικανού Προέδρου δίνουν και παίρνουν.

Επίσης στην συνέχεια, έχανε τα λόγια του στις πρώτες του δηλώσεις λέγοντας: «Να κρατήσουμε ζωντανή την αλήθεια και την τιμή εκείνων που χάσαμε τιμώντας το Ολοκαύτωμα» για να διορθώσει λέγοντας «Να κρατήσουμε ζωντανή την αλήθεια και την τιμή εκείνων που χάσαμε στην φρίκη του Ολοκαυτώματος».

WHERE, WHO AND WHAT AM I: Seems like someone in The #WhiteHouse is about to get FIRED for forgetting to pass President #JoeBiden his pocket list on his trip to #Israel. #Biden #USA pic.twitter.com/zUEB2Jdfmp