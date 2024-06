Απόβαση στη Νορμανδία – Καταπέλτης για τον Πούτιν 99χρονος βετεράνος: Ο πόλεμος δεν είναι απάντηση»

Τα βλέμματα όλης της Ευρώπης είναι στραμμένα στη Νορμανδία και τις ακτές της όπου έχουν συγκεντρωθεί σχεδόν όλοι οι ηγέτες του δυτικού κόσμου για την μεγαλύτερη τελετή μνήμης που έγινε ποτέ. Για την απόβαση στη Νορμανδία, ή την D-day όπως ονομάζεται.

80 χρόνια μετά την απόβαση των συμμάχων στις γαλλικές ακτές και την έναρξη της απελευθέρωσης της Γαλλίας από τους ναζί αλλά και την αρχή του τέλους του Β Παγκοσμίου Πολέμου, ηγέτες και βετεράνοι βρίσκονται εκεί στη Νορμανδία για να αποτίσουν φόρο τιμής στους χιλιάδες που έχασαν τη ζωή τους για την ελευθερία.

Η κεντρική τελετή θα γίνει λίγο μετά τις 16:30 ώρα Ελλάδος και σε αυτή θα δώσει το παρών ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ανάρτηση της γαλλικής πρεσβείας στην Ελλάδα για τις κορβέτες Τομπάζης και Κριεζής με τις οποίες συμμετείχαμε στην απόβαση των συμμάχων.

Στις ξεχωριστές τελετές για τους Βρετανούς, του Γάλλους και τους Καναδούς που πολέμησαν στην απόβαση στη Νορμανδία συγκίνησε με την ομιλία του ο Βασιλιάς Κάρολος.

Όμως, ο άνθρωπος για τον οποίο θα μιλούν όλοι στο τέλος της ημέρας είναι ένας 99χρονος βετεράνος Alec Penstone. Ήταν 15 ετών όταν ξέσπασε ο πόλεμος και επέκρινε δριμύτατα τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την εισβολή του στην Ουκρανία. Ο 99χρονος στον οποίο έχει απονεμηθεί το Μετάλλιο του Ushakov από τη Ρωσία για να σηματοδοτήσει το θάρρος του αλλά και το ρόλο που έπαιξε στις νηοπομπές της Αρκτικής κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είπε: «Δεν προκάλεσε τίποτα άλλο εκτός από δυστυχία. Ο πόλεμος δεν είναι απάντηση».

«Έχω τώρα στην τσέπη μου ένα μήνυμα από τον Πούτιν, ο οποίος μου έδωσε ένα μετάλλιο για γενναιότητα και στη συνέχεια πάει και εισβάλει στην Ουκρανία. Είναι τρομερό. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω το ανθρώπινο μυαλό πια».

«Πόσο τυχεροί ήμασταν, και ολόκληρος ο ελεύθερος κόσμος, που μια γενιά ανδρών και γυναικών στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλα συμμαχικά έθνη δεν πτοήθηκε όταν ήρθε η στιγμή να αντιμετωπίσει αυτή τη δοκιμασία», είπε και πρόσθεσε: «Με το πιο βαθύ αίσθημα ευγνωμοσύνης θυμόμαστε αυτούς και όλους εκείνους που υπηρέτησαν εκείνη την κρίσιμη στιγμή. «Θυμόμαστε το μάθημα που μας έρχεται ξανά και ξανά κατά τη διάρκεια των δεκαετιών: Τα ελεύθερα έθνη πρέπει να σταθούν μαζί για να αντιταχθούν στην τυραννία».

