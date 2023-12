Ισραηλινά άρματα μάχης προωθήθηκαν σήμερα εις βάθος σε μια πόλη στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας έπειτα από μέρες αδιάκοπων βομβαρδισμών που ανάγκασαν δεκάδες χιλιάδες ήδη εκτοπισμένες παλαιστινιακές οικογένειες σε μια νέα έξοδο.

Παλαιστίνιος δημοσιογράφος ανήρτησε εικόνες που δείχνουν ισραηλινά άρματα μάχης, κοντά σε ένα τέμενος σε περιοχή με κτήρια της Μπουρέιτζ στη Λωρίδα της Γάζας, τα οποία είχαν προφανώς προωθηθεί από τους οπωρώνες στα ανατολικά περίχωρα.

Το Ισραήλ κλιμάκωσε τον χερσαίο πόλεμό του στη Λωρίδα της Γάζας ακριβώς πριν από τα Χριστούγεννα παρά τις δημόσιες εκκλήσεις από τον πιο στενό σύμμαχό του, τις Ηνωμένες Πολιτείες, να περιορίσει την εκστρατεία του τις τελευταίες εβδομάδες του 2023.

Το κύριο επίκεντρο των μαχών είναι τώρα σε κεντρικές περιοχές νότια των υγροτόπων που διχοτομούν τη Λωρίδα, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έδωσαν εντολή στους αμάχους τις τελευταίες ημέρες να τις εγκαταλείψουν καθώς προωθούνται τα άρματα μάχης τους.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που έφευγαν από τις περιοχές Νουσέιρατ, Μπουρέιτζ και Μαγκάζι κατευθύνονταν νότια ή δυτικά σήμερα στην ήδη επιβαρυμένη πόλη Ντέιρ αλ Μπάλαχ, κατά μήκος της μεσογειακής ακτής, συνωστιζόμενοι σε πρόχειρους καταυλισμούς από αυτοσχέδια αντίσκηνα.

«Πάνω από 150.000 άνθρωποι – μικρά παιδιά, γυναίκες με μωρά στην αγκαλιά, άνθρωποι με αναπηρίες και ηλικιωμένοι – δεν έχουν πουθενά να πάνε», ανέφερε η κύρια οργάνωση του ΟΗΕ που λειτουργεί στη Γάζα, η UNRWA, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ανατολικό τμήμα της Μπουρέιτζ ήταν θέατρο σφοδρών μαχών σήμερα το πρωί, με ισραηλινά άρματα μάχης να πιέζουν από βόρεια και ανατολικά, όπως δήλωσαν κάτοικοι.

Η Χαν Γιούνις, η κύρια νότια πόλη όπου προωθήθηκαν οι ισραηλινές δυνάμεις αυτό τον μήνα μετά την κατάρρευση μιας εκεχειρίας, βρέθηκε επίσης υπό σφοδρούς βομβαρδισμούς σήμερα το πρωί από πολεμικά αεροσκάφη και άρματα μάχης κοντά στο νοσοκομείο Αλ Άμαλ, δυτικά των ισραηλινών θέσεων.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος, που διοικεί το νοσοκομείο και έχει τα κεντρικά γραφεία της εκεί κοντά, ανέφερε πως δέκα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν στη διάρκεια ενός βομβαρδισμού εκεί, του τρίτου πλήγματος που έθεσε στο στόχαστρο την περιοχή γύρω από το νοσοκομείο σε διάστημα μικρότερο της μίας ώρας.

Κατά το Ισραήλ επλήγη σύστημα τούνελ της Χαμάς κάτω από την Χαν Γιούνις.

Κάτοικοι είπαν πως πιστεύουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις προσπαθούν να προκαλέσουν νέα έξοδο πριν από μια νέα χερσαία επίθεση στην πόλη.

Το Ισραήλ ανέφερε ότι άλλοι τρεις στρατιώτες του σκοτώθηκαν, ανεβάζοντας τον απολογισμό των νεκρών της χερσαίας επιχείρησης στους 169. Την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκαν ορισμένες από τις πιο βαριές ισραηλινές απώλειες μέχρι τώρα στον πόλεμο.

Το Ισραήλ λέει πως δεν θα σταματήσει την εκστρατεία του μέχρι να εξαλείψει τη Χαμάς, λέγοντας πως αυτή είναι η μοναδική του επιλογή προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλειά του και να απελευθερώσει τους 129 εναπομείναντες ομήρους.

Η Τσεν Άλμογκ-Γκολντστάιν, που αφέθηκε ελεύθερη έπειτα από 51 ημέρες αιχμαλωσίας με τρία παιδιά της που συνελήφθησαν από ενόπλους της Χαμάς οι οποίοι σκότωσαν τον σύζυγό της και μία κόρη της, είπε πως φοβάται για τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται, ιδιαίτερα τις γυναίκες, μερικές από τις οποίες, όπως είπε, κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από τους απαγωγείς τους.

