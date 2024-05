Αρμενία: Περιπέτεια στον αέρα για τον πρωθυπουργό – Προσγειώθηκε εκτάκτως το ελικόπτερο που τον μετέφερε

Το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ίδιος.

Η προγραμματισμένη επίσκεψη του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν έπρεπε να καθυστερήσει λόγω του καιρού. Το ελικόπτερο που τον μετέφερε από την πρωτεύουσα της Αρμενίας έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Βαναντζόρ, στο βόρειο τμήμα της χώρας του Καυκάσου που βρίσκεται σε μια κοιλάδα γύρω από βουνά.

Ο Πασινιάν είναι αυτή τη στιγμή αντιμέτωπος με αντιδράσεις στη χώρα του λόγω της πρόσφατης παραχώρησης στο Αζερμπαϊτζάν τεσσάρων συνοριακών χωριών, καθώς και της νίκης του Μπακού στους δύο τελευταίους πολέμους για τον έλεγχο του Ναγκόρνο Καραμπάχ, το 2020 και το 2023.

«Όλα είναι καλά. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών το ελικόπτερό μας έκανε έκτακτη προσγείωση στο Βαναντζόρ. Τώρα συνεχίζουμε το ταξίδι με αυτοκίνητο», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αρμενίας στο Facebook.

