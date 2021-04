Ηχηρό μήνυμα για τον περιορισμό της οπλοκατοχής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στέλνει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με αφορμή την επίθεση από 19χρονο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ταχυμεταφορών Fedex, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Ινδιανάπολης, το βράδυ της προηγούμενης Πέμπτης, που στοίχισε τη ζωή σε οκτώ εργαζόμενους και προκάλεσε τον τραυματισμό πολλών άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος σημείωσε ότι «για ακόμη μία φορά το έθνος μας συγκλονίζεται από τη βία των όπλων. Προσευχόμαστε για τα θύματα της σφαγής στην Ινδιανάπολη, αλλά οφείλουμε και να προχωρήσουμε σε αποτελεσματικές δράσεις, που θα σώζουν ζωές».

Ολοκληρώνει, μάλιστα, την ανάρτησή του με την επισήμανση ότι «η βία των όπλων τροφοδοτείται από ‘’κουλτούρα της οπλοκατοχής”, η οποία υπερβαίνει κάθε λογική».

Once more our Nation is shaken by gun violence. We pray for those slaughtered in Indianapolis, but we must also take positive action. Gun violence is fueled by a culture of weapons that exceeds reason. As Christians, we are called to the more excellent way of love.