Ο Ερντογάν βρέθηκε στην Αγιά Σοφιά για να εγκαινιάσει έκθεση, στο πλαίσιο της Μπιενάλε της Κωνσταντινούπολης. Ούτε λίγο ούτε πολύ επανέλαβε ότι θεωρεί την Αγιά Σοφιά τζαμί. Τι κι αν από το 1935 έχει γίνει μουσείο. Τι κι αν αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Για τον Τούρκο πρόεδρο θα είναι πάντα τζαμί.

Η ομιλία του Ερντογάν έγινε μέσα στην Αγιά Σοφιά. Και ο ίδιος δήλωσε συγκινημένος που βρισκόταν σε έναν τέτοιο ιερό χώρο, όπως είπε. Και δεν άργησαν οι κορώνες και οι επιθέσεις. Και αυτή τη φορά κατά της Δυσής. Και εμμέσως κατά του Κεμάλ Ατατούρκ.

#Turkish President Recep Tayyip Erdogan, have given a speech today at #HagiaSophia , for #Istanbul Yeditepe Biennale. pic.twitter.com/XjxyQP3lY8

Turkish President Recep Tayyip Erdogan made a speech while attending the opening ceremony of thematic exhibition Istanbul, Yeditepe Biennial at Hagia Sophia in Istanbul. pic.twitter.com/zJgIV0Art9

— The New Turkey (@TheNewTurkey) March 31, 2018