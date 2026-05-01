Τζέφρι Επστάιν: Στο φως χειρόγραφο σημείωμα που έμεινε κρυφό για χρόνια – «Ήρθε η ώρα να πούμε αντίο»

Νέα ερωτήματα προκαλεί η αποκάλυψη για ένα, άγνωστο μέχρι σήμερα, σημείωμα που φέρεται να έγραψε ο Τζέφρι Επστάιν λίγο πριν από τον θάνατό του και το οποίο παρέμεινε κρυφό για σχεδόν επτά χρόνια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των The New York Times, το χειρόγραφο σημείωμα εντοπίστηκε τον Ιούλιο του 2019 από τον συγκρατούμενό του, Νικόλας Ταρταλιόνε, σε κελί της φυλακής στο Μανχάταν, λίγες ημέρες αφότου ο Επστάιν είχε βρεθεί αναίσθητος με ύφασμα γύρω από τον λαιμό του. Το περιστατικό είχε σημειωθεί λίγες εβδομάδες πριν βρεθεί νεκρός τον Αύγουστο, υπό παρόμοιες συνθήκες που αποδόθηκαν σε απόπειρα αυτοκτονίας.

Το σημείωμα, το οποίο φέρεται να περιείχε τη φράση «ήρθε η ώρα να πούμε αντίο», δεν συμπεριλήφθηκε ποτέ στα επίσημα στοιχεία που εξέτασαν οι ερευνητές για τον θάνατο του καταδικασμένου παιδόφιλου και χρηματιστή, καθώς σφραγίστηκε στο πλαίσιο ξεχωριστής ποινικής υπόθεσης που αφορούσε τον Ταρταλιόνε.

Η ύπαρξη του σημειώματος, που μέχρι σήμερα δεν είχε δημοσιοποιηθεί, αναμένεται να αναζωπυρώσει τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες κράτησης και τον θάνατο του Επστάιν, μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και θεωρίες.

Επίσης, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο για την ψυχολογική κατάσταση του Επστάιν πριν τον θάνατό του στις 10 Αυγούστου 2019. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, ούτε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε πρόσβαση σε αυτό, ενώ δεν εντοπίζεται στα επίσημα αρχεία της υπόθεσης.

Παράλληλα, η υπόθεση περιπλέκεται από το γεγονός ότι το σημείωμα φαίνεται να «εμπλέχθηκε» σε νομική διαμάχη μεταξύ των δικηγόρων του Ταρταλιόνε, με αποτέλεσμα να παραμείνει σφραγισμένο σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Ο θάνατος του Επστάιν είχε χαρακτηριστεί αυτοκτονία από τις αρχές της Νέα Υόρκη, ωστόσο από την πρώτη στιγμή συνοδεύτηκε από ερωτήματα, λόγω κενών ασφαλείας στη φυλακή και αντικρουόμενων μαρτυριών.

Ο ίδιος ο Ταρταλιόνε, που έχει καταδικαστεί σε ισόβια για άλλες υποθέσεις, υποστηρίζει ότι βρήκε το σημείωμα κρυμμένο μέσα σε ένα κόμικ στο κελί τους και το παρέδωσε στους δικηγόρους του, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί εάν ο Επστάιν τον κατηγορούσε για επίθεση.

«Άνοιξα το βιβλίο για να διαβάσω και εκεί ήταν», είπε ο Ταρταλιόνε: ένα κομμάτι κίτρινου χαρτιού που είχε σκιστεί από ένα μπλοκ σημειώσεων.

Το σημείωμα ανέφερε ότι οι ερευνητές είχαν εξετάσει τον Τζέφρι Επστάιν για πολλούς μήνες και «δεν βρήκαν τίποτα», υποστήριξε ο Ταρταλιόνε και δήλωσε πως το μήνυμα συνέχιζε με κάτι σαν: «Τι θέλεις να κάνω, να ξεσπάσω σε κλάματα; Ήρθε η ώρα να πούμε αντίο».

Ο Ταρταλιόνε έδωσε το σημείωμα στους δικηγόρους του, είπε, επειδή θα μπορούσε να ήταν χρήσιμο αν ο Επστάιν συνέχιζε να ισχυρίζεται ότι του επιτέθηκε. Οι δικηγόροι φέρονται να προχώρησαν ακόμη και σε εξέταση γνησιότητας μέσω γραφολόγων, πριν το παραδώσουν στο δικαστήριο, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιηθεί ποτέ το περιεχόμενό του.

Παρά τις νέες αποκαλύψεις, παραμένει άγνωστο εάν το σημείωμα γράφτηκε πράγματι από τον Επστάιν, όπω και γιατί δεν συμπεριλήφθηκε στις επίσημες έρευνες.