Γλασκώβη: Μητέρα δολοφόνησε το 19 μηνών μωρό της και ικέτευε για δωρεές στο TikTok για την κηδεία του

Ένοχη για τη δολοφονία της νεογέννητης κόρης στο διαμέρισμα της στη Γλασκώβη της Σκωτίας κρίθηκε η 30χρονη Νικόλ Μπλέιν. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στη δίκη, η 30χρονη σκότωσε το μόλις 19 ημερών μωρό τον Ιούλιο του 2023, αφού έχασε την ψυχραιμία της καθώς δυσκολευόταν να φροντίσει το παιδί. Αφού δολοφόνησε την ίδια της την κόρη, η 30χρονη δημοσίευσε μια σειρά από βίντεο στο TikTok και ζήτησε δωρεές για την κηδεία του.

Στη δίκη, αποκαλύφθηκε ότι το μωρό υπέστη «καταστροφικά» τραύματα, όπως σπασμένα πλευρά και τρία κατάγματα στο κρανίο. Η Μπλέιν προσπάθησε να ρίξει την ευθύνη σε ένα άλλο παιδί για την δολοφονία της κόρης της που βρισκόταν επίσης στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με την Dailymail, ισχυρίστηκε ότι ξύπνησε και βρήκε την κόρη της ξαπλωμένη στο πάτωμα, υποστηρίζοντας ότι το μικρό παιδί ήταν υπεύθυνο για ό,τι συνέβη στο μωρό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν «ανοησίες» τους ισχυρισμούς της και οι ένορκοι απέρριψαν στις αιτιολογίες της στη δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Γλασκώβης. Ο δικαστής Λόρδος Σκοτ ανακοίνωσε ότι «θα επιβάλω ποινή ισόβιας κάθειρξης».

Ζητούσε δωρεές στο TikTok για την κηδεία του μωρού

Αφού δολοφόνησε το ίδιο της το μωρό, η 30χρονη δημοσίευσε μια σειρά από βίντεο στο TikTok σχετικά με το θάνατο του μωρού και ζήτησε δωρεές για την κηδεία του. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν τις ημέρες μετά τη δολοφονία, η μητέρα ικέτευε για χρήματα προκειμένου να νοικιάσει άμαξα για το φέρετρο του μωρού. Ανέφερε ότι ο θάνατος ήταν μια «απροσδόκητη τραγωδία».

Επίσης η 30χρονη είπε στους χρήστες ότι θα μάθει να ζει με την απώλεια του παιδιού. Σε άλλα βίντεο εμφανιζόταν ξαπλωμένη πάνω σε μια ροζ πλεκτή κουβέρτα και με αντίστοιχα αρκουδάκια, λέγοντας ότι «κοιμόταν με τα πράγματα του μωρού που θα μπουν στο φέρετρό του».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βίντεο που έχουν πλέον διαγραφεί, η 30χρονη έλεγε ότι «το να χάσω το κοριτσάκι μου είναι το χειρότερο πράγμα που έχω περάσει στη ζωή μου. Πραγματικά δεν βλέπω φως στο τέλος αυτού του τούνελ για μένα. Έχει περάσει πάνω από μια εβδομάδα, αλλά νιώθω σαν να συνέβη χθες το βράδυ».

Και συνέχισε: «Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι μιλάνε για να με βοηθήσουν με την κηδεία. Θέλω άμαξα με άλογα, κάτι που κοστίζει λίγα χρήματα. Αν οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν δωρεά, θα ήμουν ευγνώμων. Καλά πράγματα θα σας συμβούν. Θα καταφέρω να μάθω να ζω με αυτό τελικά, αλλά δεν ξέρω πόσο καιρό θα μου πάρει. Όλοι μου λένε ότι είμαι πολύ δυνατή, το μόνο που θέλω είναι να έχω πίσω το μωρό μου».

Σε ένα άλλο βίντεο στο TikTok, είπε ότι υπήρχαν «πολλές φήμες» για το θάνατο του μωρού. «Είμαι η μητέρα της, ήμουν εκεί, ξέρω τι συνέβη, δεν χρειάζεται να εξηγήσω τι συνέβη», ανέφερε.