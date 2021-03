Ασύλληπτο: Πάτησε με αμάξι τον 6χρονο γιο της, τον πέταξε σε ποτάμι και δήλωσε την εξαφάνισή του (pics)

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα αγοράκι στις ΗΠΑ από τα χέρια της ίδιας του της μητέρας, η οποία το πάτησε με το αυτοκίνητό της, προσπάθησε να «ξεφορτωθεί» το πτώμα του και στη συνέχεια δήλωσε την εξαφάνισή του στις Αρχές. Το πλέον σοκαριστικό είναι πως η 29χρονη δεν δήλωσε μετανιωμένη για την πράξη της.

Η 29χρονη Brittany Gosney από το Οχάιο, σύμφωνα με την Daily Mail, δήλωσε την Κυριακή (28/2) την εξαφάνιση του 6χρονου γιου της, James Robert Hutchinson. Αμέσως σήμανε συναγερμός στις τοπικές αρχές και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του μικρού αγοριού.

Στο πλαίσιο των ερευνών οι Αρχές ενέκριναν την 29χρονη μητέρα και τον 42χρονο σύντροφό της και παραδέχτηκαν ότι το αγοράκι είχε πεθάνει λίγες μέρες νωρίτερα. Η Brittany Gosney είχε πάει τον 6χρονο γιο της στο Rush Run Park και θα τον… παρατούσε εκεί. Ο 6χρονος προσπάθησε να γραπωθεί από το αυτοκίνητο της μητέρας του και εκείνη προσπαθώντας να φύγει τον πάτησε και πέθανε. Στη συνέχεια η 29χρονη μαζί με τον 42χρονο σύντροφό της πήραν το πτώμα του 6χρονου και το πέταξαν σε ένα ποτάμι.

