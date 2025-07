Nordic Monitor: Ο Ερντογάν διοχέτευσε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ της ΕΕ για δίκτυα κατασκοπείας σε όλη την Ευρώπη

Δίκτυο κατασκοπείας με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έστησε η Κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε όλη την Ευρώπη, αποκαλύπτει το Nordic Monitor. Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ διοχετεύθηκαν από την Τουρκία σε εταιρείες «βιτρίνα».

Σύμφωνα με το Nordic Monitor, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τα 10 δισεκατομμύρια που έχουν διατεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας φέρεται να έχουν διοχετευθεί από την Κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων κατασκοπείας σε όλη την Ευρώπη.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, πρόκειται για κονδύλια που χορηγούνται μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας της ΕΕ από τη στιγμή που η γειτονική χώρα έλαβε καθεστώς υποψήφιας χώρας και προορίζονταν αρχικά για την υποστήριξη πολιτικών και διοικητικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την εναρμόνισή της με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

