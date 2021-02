Ασύλληπτο: Σκότωσε με φτυάρι την γειτόνισσά της γιατί ήταν ακατάστατη (pic, vid)

Σε 21χρονια φυλάκισης καταδικάστηκε μια Βρετανίδα αφού ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την γειτόνισσά της γιατί ήταν… «ακατάστατη». Η 41χρονη μάλιστα χτύπησε την άτυχη γυναίκα με φτυάρι και η επίθεση χαρακτηρίστηκε «ανηλεής».

Η διαμάχη ανάμεσα στην 41χρονη Debby Foxwell και την 64χρονη Louise Lotz, όπως αναφέρει η Daily Mail, είχε ξεκινήσει έξι χρόνια πριν το φονικό. «Το είχαμε συνηθίσει όπως συνηθίζει κανείς τα γαβγίσματα ανάμεσα σε σκυλιά» αναφέρουν γείτονες των δύο γυναικών.

Την μοιραία ημέρα, όπως αναφέρει η Daily Mail, η 41χρονη αφού μπήκε στο σπίτι της γειτόνισσας της άρχισε να την καταδιώκει. Όταν την εντόπισε να προσπαθεί να βρει καταφύγιο στο σπίτι ενός άλλου γείτονα η Foxwell χτύπησε συνολικά επτά φορές στο κεφάλι με το φτυάρι την 64χρονη.

«Τελείωσε, το έκανα» φέρεται, μάλιστα, να είπε ψυχρά στον σύντροφό της η Debby Foxwell όταν επέστρεψε σπίτι της.

Όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο η 41χρονη σκότωσε την 64χρονη όταν την κατηγόρησε πως η ακαταστασία στο σπίτι της δεν επέτρεψε την πώλησή του δικού της σπιτιού.

Όταν την συνέλαβαν τελικά οι αστυνομικοί η 41χρονη δολοφόνος επικαλέστηκε ψυχολογικά προβλήματα με το δικαστήριο να την καταδικάζει τελικά σε 21 χρόνια φυλακής.

Louise Lotz: Debby Foxwell jailed for life for murdering neighbour with spade https://t.co/wINkSGma72