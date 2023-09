Βίντεο δείχνει αστυνομικούς της Ατλάντα των ΗΠΑ να σώζουν έναν παγιδευμένο οδηγό από το αυτοκίνητό του μετά από έντονες βροχοπτώσεις και σφοδρές πλημμύρες.

Η αστυνομία της Ατλάντα στις ΗΠΑ και ένας πυροσβέστης διέσωσαν τον οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό κατά τη διάρκεια σφοδρής πλημμύρας.

Το βίντεο της κάμερας που έφερε πάνω του αστυνομικός δείχνει τη δραματική διάσωση του οδηγού, ο οποίος παγιδεύτηκε στο όχημά του όταν περικυκλώθηκε από τα νερά στις 15 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Ατλάντα, το τηλεφωνικό κέντρο 911 της πόλης πλημμύρισε από κλήσεις έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες, όταν η καταρρακτώδης βροχή έπεσε σε όλη την περιοχή και το νερό άρχισε να ανεβαίνει.

Ένας αστυνομικός – ανέφερε το wsbtv – αντιμετώπισε μεγάλες πλημμύρες στην οδό Peachtree κοντά στα κεντρικά γραφεία δημόσιας ασφάλειας της Ατλάντα. Εκεί είδε ένα σχεδόν βυθισμένο αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου. Ο αστυνομικός φαίνεται στο βίντεο να σπεύδει προς το όχημα όπου ένας άνδρας της πυροσβεστικής υπηρεσίας προσπαθούσε ήδη να σώσει τον οδηγό που είχε παγιδευτεί και κινδύνευε να πνιγεί.

«Αρχικά, όταν είδα για πρώτη φορά το αυτοκίνητο, δεν γνώριζα ότι υπήρχε ένας επιβάτης εκεί μέχρι που άκουσα ένα άτομο να φωνάζει», είπε ο αστυνομικός, Ραγιάντο Μπράιαν και πρόσθεσε: «Τότε κατάλαβα ότι ήταν κάποιος στο αυτοκίνητο».

Τα νερά ήταν τόσο βαθιά που το όχημα είχε αρχίσει να επιπλέει και το μπροστινό μέρος ήταν βυθισμένο.

Οι δύο διασώστες έσπασαν το παράθυρο του οδηγού και κατάφεραν να τραβήξουν τον άνδρα από το όχημα και να τον βοηθήσουν να φτάσει σε ασφαλές σημείο.

Δείτε το δραματικό βίντεο:

Dramatic bodycam video shows Atlanta police officers rescuing a trapped driver from his car after heavy rains and severe flooding.#ClimateActionNow pic.twitter.com/zcRTf4VHEb