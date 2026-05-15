Σκάνδαλο στη Σερβία: Συνελήφθη ο παρασημοφορημένος διοικητής Αστυνομίας Βελιγραδίου για συγκάλυψη δολοφονίας

Σάλο έχει προκαλέσει στη Σερβία, μια υπόθεση με «πρωταγωνιστή» τον διοικητής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βελιγραδίου, Βεσέλιν Μίλιτς, ο οποίος κατηγορείται για απόκρυψη δολοφονίας και παροχής βοήθειας στον δράστη να εξαφανίσει το νεκρό σώμα του θύματος.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία, που επικαλούνται πηγές από το υπουργείο Εσωτερικών, ο αστυνομικός διοικητής είχε οργανώσει συνάντηση το βράδυ της Τρίτης (12.05.2026), σε γνωστό εστιατόριο του Βελιγραδίου, δύο αρχηγών αντίπαλων εγκληματικών ομάδων «για να τα βρουν».

Ένας εξ αυτών ήταν ο Αλεξάνταρ Νέσοβιτς μέλος της αποκαλούμενης μαφιόζικης συμμορίας του Νέου Βελιγραδίου και ο έτερος αναφέρεται με τα αρχικά Σ.Β. Η συνάντηση δεν πήγε καλά, οι δύο εγκληματίες διαπληκτίστηκαν και ο Σ.Β. πυροβόλησε και σκότωσε τον Αλεξάνταρ Νέσοβιτς.

Ο διοικητής της αστυνομίας και οι σωματοφύλακες του βοήθησαν τον δράστη να εξαφανίσει το πτώμα ενώ προσπάθησαν να καθαρίσουν και τον χώρο, όπου διαπράχτηκε το έγκλημα, από ενοχοποιητικά στοιχεία.

Έτσι «έκλεισαν» οι αρχές την υπόθεση

Μία ημέρα αργότερα, η σύζυγος του θύματος – το πτώμα του οποίου δεν έχει βρεθεί ακόμη – δήλωσε την εξαφάνιση επισημαίνοντας ότι την τελευταία φορά που μίλησε τηλεφωνικά μαζί του ήταν στο συγκεκριμένο εστιατόριο.

Στις έρευνες της εγκληματολογικής υπηρεσίας που ακολούθησαν βρέθηκαν ίχνη αίματος που ανήκε στο θύμα και έτσι αποκαλύφθηκε το έγκλημα και ο ρόλος του αστυνομικού διοικητή.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν σήμερα (15.05.2026) τόσο τον Μίλιτς όσο και τον δράστη του εγκλήματος, Σ.Β. όπως και τρεις αστυνομικούς – μέλη της προσωπικής ασφάλειας του διοικητή της αστυνομίας.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών, Ίβιτσα Ντάτσιτς και την καθαίρεση του Γενικού Αρχηγού της σερβικής αστυνομίας επισημαίνοντας ότι η πολιτική ηγεσία «παρέδωσε το κράτος στο οργανωμένο έγκλημα».

Ο Βεσέλιν Μίλιτς την περίοδο 2018-2020 διετέλεσε σύμβουλος για θέματα ασφάλειας του προέδρου της Δημοκρατίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς ενώ τιμήθηκε με πολλά βραβεία και επαίνους για τις υπηρεσίες του.

Τον Ιούνιο του 2021, ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς του απένειμε το χρυσό μετάλλιο θάρρους «Μίλος Όμπιλιτς».

Τον Φεβρουάριο του 2024, του απονεμήθηκε το παράσημο «Αστέρας του Γιάκοφ Νενάντοβιτς», που αποτελεί την υψηλότερη τιμητική διάκριση του υπουργείου Εσωτερικών.