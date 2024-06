Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η πριγκίπισσα Άννα, καθώς υπέστη ελαφρά τραύματα έπειτα από ατύχημα που είχε με άλογο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η πριγκίπισσα Άννα είχε ένα ατύχημα με άλογο, πιθανότατα έπειτα από πτώση. Η εφημερίδα Sun αναφέρει πως η πριγκίπισσα Άννα έχει υποστεί διάσειση, καθώς το άλογο εικάζεται ότι τη χτύπησε στο κεφάλι με τα πόδια ή με το κεφάλι του.

Όπως αναφέρει το BBC, η πριγκίπισσα Άννα εισήχθη στο νοσοκομείο αφού υπέστη ελαφρά τραύματα και διάσειση στο κτήμα της στο Gloucestershire, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η πριγκίπισσα Άννα, 73 ετών, αναμένεται να αναρρώσει πλήρως αναφέρει η ίδια ανακοίνωση. Παραμένει στο νοσοκομείο Southmead του Μπρίστολ, προληπτικά.

«Ο Βασιλιάς έχει ενημερωθεί εκτενώς και ολόκληρη η βασιλική οικογένεια στέλνει την αγάπη και τις πιο θερμές ευχές της στην πριγκίπισσα για ταχεία ανάρρωση», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η αιτία του τραυματισμού δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά θεωρείται γίνεται λόγος για χτύπημα με το κεφάλι ή τα πόδια του αλόγου.

