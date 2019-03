Αχ Μελάνια! Ούτε ένα αυγό δεν ξέρει να φτιάξει! Αποκαλυπτικό βίντεο

Αρχικά της ζητήθηκε να περιγράψει την καθημερινότητά της. «Οι μέρες μου είναι πολύ γεμάτες. Ξυπνάω πολύ πρωί για να ετοιμάσω τον γιο μου να πάει στο σχολείο και μετά εργάζομαι. Έχω μια ολόκληρη ομάδα στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου από 12 άτομα και εργαζόμαστε σκληρά και έχω και άλλα 100 άτομα που εργάζονται για εμάς στην κατοικία μας (μέσα στον Λευκό Οίκο). Επίσης φροντίζω να διατηρείται σε άριστη κατάσταση ο Λευκός Οίκος », είπε η Μελάνια Τραμπ.

Κι εδώ αρχίζουν τα δύσκολα! Στο ερώτημα αν έδινε ρεπό στο προσωπικό του Λευκού Οίκου και μαγείρευε η ίδια για την οικογένειά της, τι θα ήταν αυτό η Μελάνια τα έχασε! «Τι θα μαγειρεύατε για τον Πρόεδρο;» της είπε ο άνθρωπος που έκανε τις ερωτήσεις. Η Μελάνια άρχισε να γελάει αμήχανα και απάντησε: «Δεν το έχω κάνει αυτό ακόμα, αλήθεια. Μπορεί να ετοιμάσω σνακ για τον γιο μου όταν επιστρέφει αργά το βράδυ στο σπίτι αλλά δεν έχω και χρόνο και άλλωστε κάνουν τόσο καλή δουλειά στον Λευκό Οίκο. Είναι επαγγελματίες. Θέλω να τους κρατήσω…». Ο συνεντευξιαστής όμως επιμένει. Και ρωτάει: «Αν υπήρχε μια περίπτωση να μαγειρέψετε κάτι τι θα ήταν;» Η Μελάνια τα έχασε και πάλι! Ήταν σαν να της ζήτησε να λύσει το Πυθαγόρειο θεώρημα. Αφού γέλασε αμήχανα για κάποια δευτερόλεπτα και αφού την ρώτησε αν θα έτρωγαν Mc Donalds, η Μελάνια Τραμπ απάντησε: «Μάλλον μακαρόνια».

