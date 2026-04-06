Axios: Κατάπαυση πυρός 45 ημερών εξετάζουν ΗΠΑ, Ιράν και διαμεσολαβητές

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, διπλωμάτες των ΗΠΑ, του Ιράν και χωρών της περιοχής του Κόλπου συζητούν συζητούν τους όρους για μια πιθανή 45ήμερη κατάπαυση πυρός, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμο τερματισμό του πολέμου.

Η αναφορά βασίζεται σε πληροφορίες από τέσσερις Αμερικανούς, Ισραηλινούς και περιφερειακούς αξιωματούχους που έχουν γνώση των συνομιλιών ανάμεσα σε διπλωμάτες των ΗΠΑ, του Ιράν και χωρών της περιοχής του Κόλπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι δεν κατέστη δυνατή η άμεση επιβεβαίωση της είδησης.

Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησαν αμέσως όταν τους ζήτησε σχόλιο για το δημοσίευμα το πρακτορείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα μέρη συζητούν συμφωνία δυο φάσεων, η πρώτη από τις οποίες προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνει διαπραγμάτευση για το οριστικό τέλος του πολέμου.

Η διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός ίσως παραταθεί, αν κριθεί ότι απαιτείται για να καρποφορήσουν οι διαπραγματεύσεις, κατά το δημοσίευμα του Axios.