Δυο νεκροί και πολλοί τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στην Αυστραλία. Τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Σίδνεϊ – Μελβούρνη εκτροχιάστηκε.

Οι εικόνες από το σημείο όπου εκτροχιάστηκε το τρένο, στο οποίο επέβαιναν 160 επιβάτες, είναι σοκαριστικές. Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Γουάλαν, στη Βικτόρια.

Shocking scenes at Wallan. I’ve been sent this video that shows the aftermath of the passenger train derailment @theage pic.twitter.com/ry6v9YCv0N — erin pearson (@epearson_3) February 20, 2020

Ένας από τους τραυματίες χρειάστηκε να μεταφερθεί με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Μελβούρνης.

Οι εικόνες που κάνουν το γύρο των social media δείχνουν τα βαγόνια του τρένου να έχουν πέσει αριστερά ή δεξιά. Συνολικά τέσσερα βαγόνια «έφυγαν» από τις γραμμές.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστή η αιτία του δυστυχήματος.

Derailed train near Wallan station. Lots of emergency response. Photos I found on Facebook. 😯 pic.twitter.com/u1ipOjJGFW — Sarah F (@hippychicky55) February 20, 2020

Όλα έγιναν ξαφνικά, είπε η δόκτορ Σκοτ Ρίκαρντ, επιβάτης του τρένου. «Το βαγόνι έγειρε, πράγματα εκσφενδονίστηκαν, δίσκοι και τραπέζια “πετούσαν” παντού» περιέγραψε τις δραματικές στιγμές.

The day got worse. The train crashed. We're fine @TrishBolton3 We'll be there for breakfast 😊 Poor driver is injured though 😣 #Melbourne @abcnews #traincrash pic.twitter.com/k14q2cE53N — Dr Scott Rickard (@Rickard_Scott) February 20, 2020

Σωστικά συνεργεία που έφτασαν άμεσα στον τόπο της τραγωδίας έστησαν κέντρο πρώτων βοηθειών κοντά στα βαγόνια που εκτροχιάστηκαν, ενώ κάποιοι από τους επιβάτες, τραυματισμένοι και σοκαρισμένοι, κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από τους συρμούς.

Με πληροφορίες από theaustralian.com.au, BBC