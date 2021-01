Αυστραλία: Ψαράδες βρήκαν φυγά σε έλος με κροκόδειλους – Ήταν γυμνός πάνω σε δέντρο (pics, vid)

Ερασιτέχνες ψαράδες στην Αυστραλία έσωσαν έναν φυγά που τον βρήκαν σε ένα έλος γεμάτο κροκόδειλους. Ο 40χρονος που ήταν ανεβασμένος σε κλαδιά δέντρου καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια.

Ο Kev Joiner και ο Cam Fraust, σύμφωνα με το skyNEWS, την Κυριακή (3/1) είχαν πάει για ψάρεμα στο East Point κοντά στην πόλη Darwin. Κάποια στιγμή οι δύο ερασιτέχνες ψαράδες άκουσαν κάποιον να καλεί σε βοήθεια. Πάνω σε ένα δέντρο, γυμνός βρίσκονταν ένας άνδρας που ήταν γεμάτος λάσπες και γρατζουνιές.

Naked fugitive rescued from tree by fishermen https://t.co/Gj0U38M7LO

Ο Luke Voskresensky μόλις είδε τους ψαράδες ζήτησε νερό και τους είπε ότι για τέσσερις μέρες έτρωγε σαλιγκάρια. Οι δύο φίλοι στην αρχή νόμιζαν ότι μάλλον είχε μια περιπετειώδη βραδιά και χάθηκε, αλλά ήταν διστακτικοί. «Όταν συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν σε κακή κατάσταση, αποφασίσαμε να τον βοηθήσουμε», δήλωσε στο BBC ο Cam Fraust.

Οι ψαράδες τελικά του επέτρεψαν να ανέβει στη βάρκα τους και ο ένας του έδωσε το σορτσάκι του, καθώς ήταν γυμνός. Αφού τον παρέλαβαν, του έδωσαν μια μπύρα και κάλεσαν ασθενοφόρο.

Σύμφωνα όμως με το BBC, o εν λόγω άνδρας φέρεται να είχε παραβιάσει την εγγύηση για ένοπλη ληστεία και πλέον είναι υπό κράτηση.

Naked fugitive found clinging to trees over crocodile-infested swamp rescued by Australian fishermen https://t.co/yigws1i0ro