Αυστραλία: Σε πόλη “φάντασμα” μετατράπηκε ένα δημοφιλές θέρετρο

Φέτος όμως αυτό δεν συμβαίνει καθώς η καταστροφή που βιώνει με τις φωτιές η Αυστραλία έχει μετατρέψει το δημοφιλές θέρετρο σε πόλη φάντασμα καθώς οι τουρίστες τα εγκαταλείπουν για να μην αναγκαστούν να αντιμετωπίσουν τις φλόγες.

Οι αρχές απέκλεισαν την πρόσβαση στο Χάιαμς Μπιτς το σαββατοκύριακο εν μέσω σοβαρής ξηρασίας, θερμοκρασιών που φθάνουν σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ και ανέμων που τροφοδοτούν τις φλόγες σε απόσταση μόλις 15 χιλιομέτρων. Σήμερα, υπήρχαν λίγοι μόνο επισκέπτες στην περιοχή, με τους δρόμους να είναι απόκοσμα άδειοι.

«Ερχόμαστε κάθε χρόνο, ποτέ δεν είδαμε έτσι αυτή την περιοχή. Κανονικά γίνεται χαμός», δήλωσε η Τζεμάιμα Αλμπρεχτ, 31 ετών, δασκάλα από το Μπέντιγκο στην Πολιτεία της Βικτόρια, προσθέτοντας ότι οι φωτιές έχουν αποκλείσει τον δρόμο επιστροφής. «Ήταν ασφαλέστερο για εμάς να μείνουμε εδώ».

Η Χάιαμς Μπιτς είναι διάσημη για τα τιρκουάζ νερά της και την πιο λευκή, σύμφωνα με τους ντόπιους, άμμο στον κόσμο, καθιστώντας την περιοχή πραγματικό παράδεισο.

Στους στενούς δρόμους της μικρής πόλης, όπου υπό κανονικές συνθήκες οι επισκέπτες σχηματίζουν ουρές με τα αυτοκίνητά τους, σήμερα υπήρχαν μόνο τα σταθμευμένα οχήματα των κατοίκων.

Οι φωτιές στην Αυστραλία έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 25 ανθρώπους, σε πάνω από μισό εκατομμύρια ζώα, ενώ έχουν καεί περισσότερα από 80 εκατομμύρια στρέμματα γης. Μια έκταση δηλαδή σχεδόν ίση με την έκταση της Αυστρίας!

Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού απομάκρυναν χιλιάδες παραθεριστές και κατοίκους από την παραθαλάσσια πόλη της Μαλακούτα, όπου 4.000 άνθρωποι προκειμένου να σωθούν κατέφυγαν στις παραλίες την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ash began falling more than an hour ago at Hyams Beach. #NSWfires pic.twitter.com/X7cQ667OWV

Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, αναμένεται να υπάρξει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στον τουρισμό, που αντιστοιχεί στο 3,1% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Το περασμένο καλοκαίρι, η Αυστραλία προσέλκυσε 2,71 εκατ. παραθεριστές, καθώς πολλοί αναζητούσαν κάτι διαφορετικό από τον χειμώνα του βόρειου ημισφαιρίου.

Τα ξενοδοχεία στο Σίδνεϊ είχαν πτώση 10% στον αριθμό των πελατών τους τον Δεκέμβριο.

Smoke billowing from the out of control Currowan bushfire. View from St Georges Basin. #NSWfires pic.twitter.com/3xnbX12hUy

— Jade Gailberger (@JadeGailberger) 31 Δεκεμβρίου 2019